Chi è Sara Ricciardo, concorrente di Chi vuol essere milionario

Sara Ricciardo è un giovane medico di Vigevano, concorrente di Chi vuol essere milionario. Volontaria della Croce Rossa e animata da diversi interessi di vario genere, è tata protagonista della scorsa puntata del quiz di Gerry Scotti. Sara tornerà nello studio di Cologno Monzese anche stasera, 15 ottobre, per leggere la domanda che vale ben 300mila euro. La giovane dottoressa ha un cognome importante, come quello del noto pilota di Formula 1, ma i due non dovrebbero essere parenti. Ma chi è Sara Ricciardo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla concorrente di Chi vuol essere milionario.

Medico di Vigevano, in provincia di Pavia, non conosciamo l’età esatta di Sara, che comunque ha intorno ai 30 anni. Il suo cognome, oltre ad essere uguale a quello del famoso pilota, denuncia origini siciliane. La concorrente inoltre nel corso della scorsa puntata ha mostrato un autografo di oltre 20 anni fa che si era fatta fare , all’epoca bambina, da Gerry Scotti, presente per un evento nella sua cittadina. Completati gli studi con la laurea specialistica, Sara Ricciardo ha iniziato a lavorare come medico di base in guardia medica.

Personaggio eccentrico, ama la musica e ha diversi tatuaggi, tra cui quello del suo cane su un braccio e sull’altro un verso della Divina Commedia. Nella sua scalata verso il milione ha dimostrato di avere grande capacità di ragionamento, intuitività, curiosità e vaste conoscenze su molti campi. Più volte Gerry Scotti ha lodato la sua cultura, invitando i giovani a imitarla. Oggi, 15 ottobre, leggerà la domanda da 300mila euro. Arriverà a vincere il milione? Sara ha giù detto di voler donare una parte del suo montepremi ad alcune associazioni, come la Croce Rossa di cui è volontaria.

Anticipazioni: aiuti, concorrenti, novità

Chi vuol essere milionario è un quiz unico e inimitabile, che sin dai suoi esordi ha mantenuto la stessa scenografia, con le sue inconfondibili luci blu e la sigla originale. Per i concorrenti di questa nuova edizione in prima serata su Canale 5 sta dunque per partire una nuova scalata verso il milione. In tutto 15 domande, con un paio di traguardi intermedi, e quattro aiuti a disposizione. Le caratteristiche per diventare un grande campione sono capacità di ragionamento, sangue freddo, ottima cultura generale e un pizzico di voglia di rischiare.

Confermati i quattro aiuti: lo storico “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta. Chi riuscirà a portarsi a casa l’intero montepremi di un milione di euro? Ricordiamo che lo scorso gennaio era riuscito a compiere l’impresa il giovane manager pescarese Enrico Remigio che vive e lavora a Singapore. Appuntamento dunque con Chi vuol essere milionario in diretta tv e live streaming ogni giovedì in prima serata su Canale 5 alle ore 21,20.

