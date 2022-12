Chi sono i Santi Francesi, duo finalista di X Factor 2022, finale, cantanti, coppia, finalisti

Chi sono i Santi Francesi, cantanti in finale a X Factor 2022? Si tratta di un duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). Cupa ma gioiosa, solenne ma scanzonata, tagliente ma romantica, la loro musica offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento. Il tutto con un’enfasi che accomuna i ventenni di oggi ad alcuni grandi poeti del passato.

Nel 2019 pubblicano il loro primo fortunato album “Tutti Manifesti” e proseguono la loro carriera musicale esibendosi su tantissimi palchi italiani, facendo conoscere al pubblico la loro inedita proposta artistica. Raccolgono successi e interesse nel panorama degli artisti emergenti e nel 2022, il loro singolo “Giovani Favolosi” viene inserito nella soundtrack della terza stagione di “Summertime”. Ad X Factor si presentano con un loro inedito, dal titolo “Non è così male”, e colpiscono i giudici per la loro originalità. Ai Bootcamp portano una cover di “Un ragazzo di strada” de I Corvi e il loro giudice Rkomi decide di dare loro una sedia del suo Roster, per poi portarli con lui ai Live dopo aver ascoltato la loro bellissima cover di “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti.

In seguito, un’altra cover dei Santi Francesi ha riscosso un gran successo nel pubblico e nella critica: quella di Somebody that I used to know di Gotye, un brano difficilissimo da interpretare (anche come cover) per la particolarissima voce del cantante australiano. Eppure l’esibizione, che può essere vista cliccando sul video qui sotto, ha convinto tutti. Gli applausi non sono stati risparmiati e il trio ha potuto avanzare nella competizione. Nella serata dei duetti a X Factor 2022, i Santi Francesi sono con i Coma_Cose. I Santi Francesi arrivano così alla finale di X Factor 2022 di oggi e secondo molti sono i favoriti alla vittoria.

Streaming e tv

Il talent musicale va in onda con la finale questa sera, giovedì 8 dicembre 2022, live alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in chiaro in diretta in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando).