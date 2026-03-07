Icona app
TV

Sanremo Top: quante puntate, durata e quando finisce

di Marco Nepi
Sanremo Top: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sanremo Top? Appuntamento in prima visione su Rai 1 il 7 e 14 marzo 2026 in prima serata alle 21.30 con la conduzione di Carlo Conti. Un’occasione per rivedere tutti i Big in gara dell’edizione appena conclusa e scoprire come stanno andando in classifica, quali sono i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio. Si tratta anche di un omaggio a Pippo Baudo che conduceva questo format. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 7 marzo 2026
  • Seconda puntata: 14 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Sanremo Top? Il programma ha una durata di circa tre ore, dalle 21.30 alle 00.30, pubblicità incluse. I 30 Big e i 2 finalisti delle Nuove proposte si suddividono in 16 artisti per serata. Con Conti ci sono anche i tanti amici che lo hanno accompagnato lungo l’avventura di questo Sanremo: Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, il maestro Cremonesi, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia e tanti altri ancora. Confermata anche la presenza di Nino Frassica con le sue irruzioni molto divertenti.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Top in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 per due prime serate, il 7 e 14 marzo 2026. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

