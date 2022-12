Sanremo Giovani 2022, cantanti (e canzoni) in gara

Quali sono i cantanti (e le loro canzoni) che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2022 in onda stasera, 16 dicembre, su Rai 1? I primi otto artisti che si sfideranno nella finale di quest’edizione sono stati annunciati il 5 novembre 2022, mentre gli ultimi quattro, i vincitori dell’edizione 2022 di Area Sanremo, sono stati annunciati il 27 novembre successivo. Eccoli tutti:

Colla Zio con “Asfalto” (A. Arminio, A. Malatesta, E. Castroni, E. Ruzzi, F. Lamperti, T. Bernasconi, T. Manzoni)

Fiat 131 con “Pupille” (A. Canini, A. Bruno, C. Avarello, N. Verrienti)

Gianmaria con “La città che odi” (A. Filippelli, G. Manilardi, G. Volpato, M. Spaggiari e R. Giovannoni)

Giuse The Lizia con “Sincera” (A. Spigaroli, G. Puleo e M. Maiole)

Maninni con “Mille porte” (A. Mininni, A. Sgobio, G. Pollex, R. W. Guglielmi)

Mida con “Malditè” (C. Prestato, S. Ferrari e T. Santoni)

Noor con “Tua Amelie” (N. A. Mocchi, G. M. Marcello, M. Rettani, E. Palmosi, D. Di Gregorio)

Olly con L’anima balla” (Olly e J. Boverod)

Romeo & Drill con “Giorno di scuola” (F. Manfredi, M. Taurisano, P. Romeo)

Sethu con “Sottoterra” (G. De Lauri, M. De Lauri)

Shari con “Sotto voce” (M. Pisciottu, N. Pucciarmati e S. Noioso)

Will con “Le cose più importanti” (Will, S. Cremonini e T. Sgarbi)

Streaming e tv

Abbiamo visto i cantanti (e canzoni) in gara a Sanremo Giovani 2022, ma dove vedere la serata in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.