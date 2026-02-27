Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della terza serata del Festival

La terza serata cambia ritmo, finalmente. Soprattutto per l’energia che si respira sul palco del Festival. Se nei primi due appuntamenti avevamo visto eleganza controllata, silhouette prudenti e qualche timido azzardo, qui si alza l’asticella. I look diventano più audaci, più teatrali, più consapevoli. Finalmente qualcuno rischia. E quando si rischia, si può vincere alla grande… o cadere rovinosamente.

Laura Pausini: diva mode ON (ma con qualche inciampo)

La co-conduttrice Laura Pausini apre la serata con un abito scenografico firmato Alberta Ferretti. Corpetto in velluto nero che scolpisce, gonna esplosiva di piume bianche e organza, corta davanti e lunga dietro. La scollatura a barca anni 50 è pura old Hollywood. È un po’ cigno nero, un po’ principessa contemporanea. Ma il vero twist? I capelli raccolti con un semplice nastro nero. Minimal che fa la differenza. Finalmente. Il primo cambio è total white, ancora Alberta Ferretti (by Lorenzo Serafini): cady di seta scultoreo, chiffon leggerissimo, piume decorative, linee da statua greca. Qui siamo nel territorio “standing ovation”. Semplicemente magnetica. Poi arriva il terzo look: un abito giallo luminosissimo, etereo, che cattura la luce e la restituisce amplificata. È il momento wow della serata. Voto complessivo? 8 e mezzo. Ma – e qui arriva il ma – quattro cambi sono troppi. L’ultimo, sirena rossa di paillettes con mantella in voile e collana oversize, scivola pericolosamente verso il “too much”. Bocciato l’extra.

Irina Shayk: dark goddess escalation

Irina Shayk scende la scalinata e l’Ariston trattiene il fiato. Prima uscita: tuta second skin in pizzo nero con guanti incorporati. Femme fatale energy altissima. Il body con gonna pareo però vira verso un casual chic da backstage che, per il palco più iconico d’Italia, sembra quasi sottotono. Ma lei lo regge con una sicurezza disarmante. Voto: 6 e mezzo. Secondo look: salopette nera con berretto dotato di visiera. Interessante, urban, ma vibes “Super Mario dark edition” dietro l’angolo. Voto invariato. Terzo cambio: frange double face, nere da un lato e colorate dall’altro, effetto ipnotico assicurato. Due fasce verticali di paillettes a coprire il seno: edgy, fashion, potente. Qui si sale a 7 e mezzo. Poi il colpo finale. Abito nero a maniche lunghe, catenelle dorate in vita e ai polsi, sensualità calibrata ma incisiva. Il riferimento è chiarissimo: l’iconico abito di Mireille Darc nel film Le Grand Blond avec une chaussure noire. Quando confessa che anche lei soffre sui tacchi, l’umanità spezza la perfezione. Voto: 10. Dark odalisca queen.

Minimal, Sixties e caos glitterato

Angelica Bove, vincitrice del premio della critica e della sala stampa, sceglie un completo total black di Emporio Armani: camicia corta che scopre l’ombelico e pantaloni neri. Pulita, coerente, zero fronzoli. Voto: 7.

Maria Antonietta e Colombre viaggiano in piena vibe Sixties. Lei in macro paillettes nere con scollatura a goccia e cuissardes verdi: insolita e riuscita. Lui in verde petrolio con camicia fantasia, ma senza guizzo. Voto di coppia: 6-.

Leo Gassmann punta su Louis Gabriel Nouchi: maxi scollo a V, pantaloni scuri. Minimal ma centrato. Voto: 7.

E poi il caos. Malika Ayane è sommersa da pois, macro paillettes, sfere non identificate. Un overload visivo che soffoca il lungo abito nero. Voto: 4.

Sal Da Vinci? Completo nero anonimo. Zero statement. Voto: 4.

Glow up e cadute di stile

Tredici Pietro finalmente racconta chi è: camicia sabbia oversize, pantaloni ampi con pence. Silhouette rilassata, attitudine coerente. Voto: 8 pienissimo.

Raf in carta da zucchero è elegante e morbido. Peccato per quel bottone slacciato che spezza l’armonia. Voto: 6-.

I super ospiti Alicia Keys e Eros Ramazzotti scelgono il nero intramontabile. Lei in jumpsuit di pelle (by Ferrari) con guanti, lui in Giorgio Armani impeccabile. Eleganti, ma senza rischio. Voto: 6.

Francesco Renga brilla con micro cristalli sulla giacca doppiopetto blu scuro. Classy con twist. Voto: 7.

E poi la trasformazione della serata: Serena Brancale. Abito beige aderente, mezze maniche, arricciature delicate, spacco frontale audace ma misurato. Nessun accessorio inutile. Lo indossa, non lo subisce. Voto: 8 e mezzo.

I bocciati (senza pietà, come cantava la Oxa)

Eddie Brock porta il solito completo scuro. In un’epoca post Mahmood e Achille Lauro, dove il palco è performance totale, l’anonimato non è un’opzione. Bocciato.

Samurai Jay entra total white, cappotto smoking e camicia con fiocco. Troppo simile, troppo derivativo. L’ispirazione è legittima, la copia no. Non classificato.

Luchè con giubbotto di jeans effetto peluche e pantalone tecnico: trapper “de noantri”. Confuso, sbilanciato, poco gusto. Voto: 3.

E Sayf? Camicia silver tempestata di microcristalli, pantalone grigio, cravatta en pendant che scompare nel bagliore. Effetto discoball incontrollato. Non classificato.

Le vere fashion win

Arisa domina con un armor gown di catene d’argento e cristalli su organza firmato Des Phemmes. Spalline sottili, costruzione potente, capelli raccolti in coda alta. Spettacolare ma sofisticata. Voto: 9.

Michele Bravi resta fedele al suo flâneur bohémien: doppiopetto marrone, allure rilassata, classe naturale. Voto: 8.

Mara Sattei sceglie ancora Vivienne Westwood: lungo abito rosso scuro, laccetti sulla schiena, sensualità accennata e controllata. Super cool, senza strafare. Voto: 7.