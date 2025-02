Sanremo 2025: quando canta (a che ora) Tedua durante la serata finale del Festival

Quando canta (a che ora) Tedua stasera, 15 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2025 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in piazza Colombo nel corso della serata. Indicativamente intorno alle ore 22,30. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della serata finale del Festival di Sanremo 2025:

Francesca Michielin

Willie Peyote

Marcella Bella

Bresh

Modà

Rose Villain

Tony Effe

Clara

Serena Brancale

Brunori Sas

Francesco Gabbani

Noemi

Rocco Hunt

The Kolors

Olly

Achille Lauro

Coma _Cose

Giorgia

Simone Cristicchi

Elodie

Lucio Corsi

Irama

Fedez

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

Joan Thiele

Massimo Ranieri

Gaia

Rkomi

Sarah Toscano

Streaming e tv

Abbiamo visto quando canta (a che ora) Tedua, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Ma come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2025? Arrivati all’inizio della kermesse, dobbiamo dire che è veramente complicato riuscire a trovare qualche biglietto disponibile per una delle cinque serate del Festival, fino alla finale del 15 febbraio. Il teatro Ariston d’altronde non è grandissimo e la sua capienza è ulteriormente limitata dall’imponente scenografia. Inoltre le prime file sono riservate a esponenti della politica e personaggi vip e della televisione, che spesso vediamo inquadrati durante le dirette su Rai 1. Il secondo settore e il settore unico saranno invece parzialmente messi a disposizione del pubblico.