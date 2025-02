Sanremo 2025, la scaletta della terza serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025, in programma oggi – giovedì 13 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo 15 delle 30 canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ci saranno Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2025 – secondo la scaletta – saranno presentate 15 delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. Le canzoni saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. All’esito del risultato della votazione verrà stilata una classifica della serata delle 15 canzoni. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni nella classifica, senza ordine di piazzamento. Prevista poi la proclamazione del vincitore dei Giovani. Di seguito i 15 cantanti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni (ordine casuale) e i due Giovani finalisti:

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Noemi – Se ti innamori muori

Modà – Non ti dimentico

Brunori SAS – L’albero delle noci

Irama – Lentamente

Clara – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Sarah Toscano – Amarcord

Joan Thiele – Eco

Tony Effe – Damme ‘na mano

Olly – Balorda nostalgia

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025? Eccolo:

Clara

Brunori Sas

Sarah Toscano

Massimo Ranieri

Joan Thiele

Shablo ft Guè, Joshua e Tormento

Noemi

Olly

Coma Cose

Modà

Tony Effe

Irama

Francesco Gabbani

Gaia

Sanremo 2025, scaletta: gli ospiti della terza serata

La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025 prevede anche alcuni ospiti come Iva Zanicchi, Edoardo Bennato, i Duran Duran, i ragazzi di “Mare fuori 5” e Teatro Patologico. Sul palco di Piazza Colombo Ermal Meta.

Streaming e tv

Dove vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? La terza puntata, come detto, andrà in onda oggi – giovedì 13 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.