Sanremo 2025, la scaletta della serata finale del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2025, in programma oggi – sabato 15 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo tutte le 30 canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Ma vediamo insieme la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2025.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2025 – secondo la scaletta – saranno presentate tutte le 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. Le canzoni saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Al termine della serata sarà proclamato il vincitore. Di seguito i 30 cantanti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni (ordine casuale):

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Noemi – Se ti innamori muori

Rkomi – Il ritmo delle cose

Modà – Non ti dimentico

Rose Villain – Fuorilegge

Brunori SAS – L’albero delle noci

Irama – Lentamente

Clara – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Emis Killa – Demoni – RITIRATO

Sarah Toscano – Amarcord

Fedez – Battito

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Joan Thiele – Eco

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Bresh – La tana del granchio

Marcella Bella – Pelle diamante

Tony Effe – Damme ‘na mano

Elodie – Dimenticarsi alle sette

Olly – Balorda nostalgia

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola

Serena Brancale – Anema e core

Rocco Hunt – Mille volte ancora

Giorgia – La cura per me

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025? Eccolo:

Francesca Michielin

Willie Peyote

Marcella Bella

Bresh

Modà

Rose Villain

Tony Effe

Clara

Serena Brancale

Brunori Sas

Francesco Gabbani

Noemi

Rocco Hunt

The Kolors

Olly

Achille Lauro

Coma _Cose

Giorgia

Simone Cristicchi

Elodie

Lucio Corsi

Irama

Fedez

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

Joan Thiele

Massimo Ranieri

Gaia

Rkomi

Sarah Toscano

Sanremo 2025, scaletta: gli ospiti della serata finale

La scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2025 prevede anche alcuni ospiti come Gabry Ponte, Vanessa Scalera, Antonello Venditti, Edoardo Bove, i Planet Funk, Alberto Angela, Mahmood, Bianca Balti e Tedua.

Streaming e tv

Dove vedere la serata finale del Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? La serata finale, come detto, andrà in onda oggi – sabato 15 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.