Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in programma oggi – mercoledì 12 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo 15 delle 30 canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ci saranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Ma vediamo insieme la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2025 – secondo la scaletta – saranno presentate 15 delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. Le canzoni saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. All’esito del risultato della votazione verrà stilata una classifica della serata delle 15 canzoni. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni nella classifica, senza ordine di piazzamento. Prevista poi la prima “semifinale” dei Giovani. Di seguito i 15 cantanti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni (ordine casuale) e i due Giovani:

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willie Peyote

Marcella Bella

Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

The Kolors

Serena Brancale

Bresh

Achille Lauro

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025? Eccolo:

Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

The Kolors

Serena Brancale

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Bresh

Achille Lauro

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willie Peyote

Sanremo 2025, scaletta: gli ospiti della seconda serata

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 prevede anche alcuni ospiti come Damiano David, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Vittoria Puccini, Alessandro Gervasi, Carolina Kostner, Giacomo Giorgio e Carmine Recano.

Streaming e tv

Dove vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? La seconda puntata, come detto, andrà in onda oggi – mercoledì 12 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.