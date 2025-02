Sanremo 2025, l’annuncio di Roberto Benigni al Festival

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 è stata aperta da Carlo Conti e Roberto Benigni. Il grande attore e regista, premio Oscar, durante il suo show sul palco dell’Ariston ha annunciato che mercoledì 19 marzo tornerà su Rai 1 con lo spettacolo “Il sogno”. “Vi ringrazio, questo spettacolo è una delle cose più piene di stupore e sorprese – le parole di Benigni -. Ci metterò tutta la mia gioia, sentimento. Si parlerà di noi, di quello che accade intorno a noi. Della vita. Si parlerà dei nostri sogni. Io sono un grande sognatore. Sogneremo tutti insieme”.

Streaming e tv

