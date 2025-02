Sanremo 2025, gli abiti di Miriam Leone al Festival: abito, look, vestiti, stilista

Quali sono gli abiti (vestiti) di Miriam Leone per la terza serata del Festival di Sanremo 2025? Per la 75esima edizione della kermesse canora la co-conduttrice ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati nel corso della serata dai lei condotta del Festival di Sanremo 2025:

Lo stilista degli abiti di Miriam Leone

Qual è lo stilista di Miriam Leone per il Festival di Sanremo 2025? L’attrice è sempre stata testimonial di stilisti importanti, da Gucci a Valentino, da Armani a Dior. Ultimamente è stata vista più volte da Fendi, ma ancora non è dato sapere se potrebbe essere la maison romana ad aver realizzato uno o più vestiti per il Festival. Intanto per uno dei servizi di rito realizzati per kermesse si è mostrata con un abito nero arricchito da un gilet crop ricoperto di perline di Roger Vivier. I gioielli invece saranno, molto probabilmente, Bulgari.

