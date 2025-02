Sanremo 2025, i codici televoto per votare i cantanti della quarta serata

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025? Stasera, venerdì 14 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la quarta puntata della 75esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara (30). Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2025:

CANTANTI

Ogni cantante in gara ha o avrà un codice televoto dato che a votare nel corso del Festival sarà anche il Televoto. Questi tutti i codici televoto:

01 – Rose Villain con Chiello “Fiori di rosa e fiori di pesco”

02 – Modà con Francesco Renga “Angelo”

03 – Clara con Il Volo “The sound of silence”

04 – Noemi e Tony Effe “Tutto il resto è noia”

05 – Francesca Michielin e Rkomi “La nuova stella di Broadway”

06 – Lucio Corsi con Topo Gigio“Nel blu dipinto di blu”

07 – Serena Brancale con Alessandra Amoroso “If I ain’t got you”

08 – Irama con Arisa “Say Something”

09 – Gaia con Toquihno “La voglia e la pazzia”

10 – The Kolors con Sal Da Vinci “Rossetto e caffè”

11 – Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce”

12 – Rocco Hunt con Clementino “Yes I know my way”

13 – Francesco Gabbani con Tricarico “Io sono Francesco”

14 – Giorgia con Annalisa “Skyfall”

15 – Simone Cristicchi con Amara “La cura”

16 – Sarah Toscano con Ofenbach “Overdrive”

17 – Coma_Cose con Johnson Righeira “L’estate sta finendo”

18 – Joan Thiele con Frah Quintale “Che cosa c’è”

19 – Olly Con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band “Il pescatore”

20 – Elodie e Achille Lauro “A mano a mano”/“Folle città”

21 – Massimo Ranieri con Neri Per Caso “Quando”

22 – Willie Peyote con Tiromancino, Ditonellapiaga “Un tempo piccolo”

23 – Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino “L’anno che verrà”

24 – Fedez Con Marco Masini “Bella stronza”

25 – Bresh con Cristiano De André “Crêuza de mä”

26 – Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa “Amor de mi vida”/“Aspettando il sole”

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2025? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Programma quarta serata

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 (qui sopra i codici televoto) si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara con una Cover scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2024. Gli Artisti dovranno esibirsi insieme ad artisti loro Ospiti (compresi tra questi anche “gruppi”) di conclamata fama (italiani o stranieri) e saranno votati da (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (iii) la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione daranno luogo a una “classifica di Serata” dei 30 Artisti. L’Artista posizionatosi al primo posto della classifica sarà proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 si esibiranno anche i due Giovani (o Nuove Proposte) rimasti in gara: a votare saranno (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (iii) la Giuria delle Radio. La canzone/Artista più votata sarà proclamata vincitrice della categoria Nuove Proposte.

Costi

Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i cantanti del Festival di Sanremo 2025 in onda su Rai 1? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.