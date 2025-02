Sanremo 2025, la classifica della quarta serata del Festival

SANREMO 2024 CLASSIFICA – Questa sera, venerdì 14 febbraio, al termine della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, Carlo Conti ha letto la classifica della serata, con relativo vincitore, data dai voti ottenuti da tutti i 30 cantanti in gara nel corso della serata-evento dedicata alle Cover. A votare tutte e 3 le Giurie: il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Ma vediamo la classifica della quarta serata (cover) del Festival di Sanremo 2025 (top 10):

VINCITORE SERATA COVER

Giorgia con Annalisa

CLASSIFICA QUARTA SERATA SANREMO 2025 (Top 10)

Giorgia con Annalisa Lucio Corsi con Topo Gigio Fedez con Marco Masini Olly con Goran Bregovic and The Wedding e Funeral band Brunori Sas con DiMartino e Sinigallia Irama con Arisa Rocco Hunt con Clementino Elodie con Achille Lauro Clara con Il Volo The Kolors con Sal Da Vinci

Sanremo 2025: il regolamento

Abbiamo visto la classifica della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, ma qual è il regolamento? Nella Prima Serata voterà (categoria Campioni): la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella Seconda Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato complessivo della votazione in serata.

Nella Terza Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quarta Serata voteranno (per la categoria Campioni – Serata delle Cover): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quinta Serata (o Serata Finale), voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della

votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Qui il regolamento completo

Streaming e tv

Abbiamo visto la classifica della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.