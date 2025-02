Sanremo 2025: anticipazioni, ospiti e cantanti della serata finale del Festival

Stasera, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la serata finale del Festival di Sanremo 2025, kermesse canora giunta alla 75esima edizione e quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla serata finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Anticipazioni, ospiti e cantanti

Stasera vedremo sul palco del teatro Ariston, oltre al conduttore Carlo Conti, tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo come Gabry Ponte, Vanessa Scalera, Antonello Venditti, Edoardo Bove, i Planet Funk, Alberto Angela, Mahmood, Bianca Balti e Tedua. Per quanto riguarda la gara si esibiranno tutti i cantanti in gara. Sul palco quindi vedremo:

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Noemi – Se ti innamori muori

Rkomi – Il ritmo delle cose

Modà – Non ti dimentico

Rose Villain – Fuorilegge

Brunori SAS – L’albero delle noci

Irama – Lentamente

Clara – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Emis Killa – Demoni – RITIRATO

Sarah Toscano – Amarcord

Fedez – Battito

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Joan Thiele – Eco

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Bresh – La tana del granchio

Marcella Bella – Pelle diamante

Tony Effe – Damme ‘na mano

Elodie – Dimenticarsi alle sette

Olly – Balorda nostalgia

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola

Serena Brancale – Anema e core

Rocco Hunt – Mille volte ancora

Giorgia – La cura per me

Streaming e tv

Dove vedere la serata finale del Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.