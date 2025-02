Sanremo 2025: anticipazioni, ospiti e cantanti della seconda serata del Festival

Stasera, mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, kermesse canora giunta alla 75esima edizione e quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Anticipazioni, ospiti e cantanti

Stasera vedremo sul palco del teatro Ariston, oltre al conduttore Carlo Conti, tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo come Damiano David, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Vittoria Puccini, Alessandro Gervasi, Carolina Kostner, Giacomo Giorgio e Carmine Recano. Per quanto riguarda la gara si esibiranno 15 cantanti sui 30 in gara. Sul palco quindi vedremo:

Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

The Kolors

Serena Brancale

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Bresh

Achille Lauro

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willie Peyote

Streaming e tv

Dove vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.