Sanremo 2024, quello sguardo d’intesa tra Mahmood e Mengoni che fa impazzire i fan

Un nuovo gossip è nato, poi, durante la prima serata di Sanremo 2024. Un momento tra Marco Mengoni e Mahmood ha spinto molti a chiedersi se i due cantanti stanno insieme.

Marco Mengoni è stato co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024 e ha affiancato Amadeus nella presentazione dei 30 cantanti in gara. Tra questi, anche Mahmood. Secondo molti utenti, che hanno commentato in diretta sui social la serata, uno scambio di sguardi tra i due cantanti avrebbe lasciato intendere che tra i due ci sia stato qualcosa.

Tanti, quindi, si sono chiesti se Marco Mengoni e Mahmood stanno insieme. La risposta, almeno per quanto ne sappiamo è no. L’opinione pubblica non è mai venuta a conoscenza di una possibile relazione o frequentazione tra i due cantanti. Il tutto, quindi, sarebbe da attribuirsi all’emozione della serata. Tutto rimane però una supposizione, visto che nessuno può conoscere i dettagli della loro vita privata.