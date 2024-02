Sanremo 2024, le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival

SANREMO 2024 PAGELLE ABITI – E siamo giunti alla tanto attesa serata dei duetti e delle cover. La più seguita e apprezzata di sempre. E anche la più ricca di creatività in fatto di moda. Infatti, sul palco dell’Ariston, ogni cantante porterà uno o più ospiti, dai look unici, en pendant o no con gli outfit del talento in gara. Il risultato è sempre splendido: a volte è scoppiettante e di rottura, altre volte è appena sussurrato e timido, anche in base alla canzone che interpretano. Perché la moda unita alla musica – si sa – è arte allo stato puro: si rafforzano a vicenda, si spiegano a vicenda. Di più: la prima definisce la seconda e viceversa. Godetevi le pagelle dei look anche questa sera. Con uno spirito diverso, però: andate oltre al semplice look e raggiungete la vera ispirazione.

AMADEUS

Era geloso del look dei Ricchi e Poveri di ieri sera? Allora: Think Pink! Visto che finiremo alle 2.15 di domani mattina. VOTO: 7

SANGIOVANNI con Aitana

Perché lui indossa sempre i pantaloni di due taglie più grandi? Lei, invece, è pronta per l’aperitivo in spiaggia. VOTO: 6

ANNALISA con La Rappresentante di Lista

Lei ha lanciato la tendenza del cortissimo. E la promuoviamo. Il duo, invece, si è dimenticato l’attitude pop-crazy che lo caratterizzava. VOTO: 7

ROSE VILLAIN con Gianna Nannini

Il diavolo e l’acqua santa. Anche nel look. VOTO: 5/6

GAZZELLE con Fulminacci

Il primo è vestito come per andare al supermercato il sabato mattina. E l’ospite lo guarda sconvolto. Però almeno ha la giacca. VOTO: 5

THE KOLORS con Umberto Tozzi

Tozzi è vestito in modo più cool della band protagonista. Quando si dice: avere il groove dentro… VOTO: 7

ALFA con Roberto Vecchioni

Questa canzone regala lo stile anche a chi non lo ha. VOTO: 8

LORELLA CUCCARINI

The Queen is back! Brava e bella! Con un abito mozzafiato e tacchi altissimi con cui balla come se indossasse le sneakers. Pazzesca. VOTO: 9

BNKR44 con Pino D’Angiò

Sembrano usciti da una sfilata di Gucci by Alessandro Michele. Genderfluidity. VOTO: 7

IRAMA con Riccardo Cocciante

E torna la pelle all-over. Nulla di nuovo. Per fortuna c’è l’eleganza tailoring di Cocciante. VOTO: 6/7

LORELLA CUCCARINI

Un’eleganza retrò con tanto di giri di perle al collo e guanti very Hepburn. Un look moderno ieri, moderno oggi e sostenibile. VOTO: 8

FIORELLA MANNOIA con Francesco Gabbani

Quanto è bella la Mannoia in smoking? E Gabbani scompare in un lampo. VOTO: 7 e mezzo

SANTI FRANCESI con Skin

Loro romanticissimi, lei con un look distopico, avanguardista, super ricercato. E insieme funzionano. VOTO: 8 e mezzo

ARISA

Qui il Barbie core le è sfuggito di mano. VOTO: 4

RICCHI E POVERI con Paola e Chiara

Il look (fake) twins è una costante. Ed è super divertente. Angela poi è la nuova icona del festival. VOTO: 9

GHALI con Ratchopper

Look fluido e morbido. I gioielli ricchi di diamanti sono bellissimi. Leggerezza contro resistenza. Quella resistenza. VOTO: 8

CLARA con Ivana Spagna

Denim dappertutto. Spagna è ispirazione: un po’ Madonna, un po’ Dolly Parton. VOTO: 6

LOREDANA BERTÉ con Venerus

Nei loro look c’è la celebrazione della diversity e dell’inclusivity di tutto il mondo. Bellissimi. VOTO: 8

GEOLIER con Gue, Luchè e Gigi D’Alessio

Bisogna saper portare lo smoking per indossarlo con stile. Non ci siamo. VOTO: 3

MARGHERITA BUY ed ELENA SOFIA RICCI

Classe, stile, portamento. Quando l’old fashioned è più moderno del quotidiano. VOTO: 9

ANGELINA MANGO

Come un angelo: raffinata ed elegante. VOTO: 8

ALESSANDRA AMOROSO con Boomdabash

L’abito di lei è bellissimo ma non è coerente con il medley. Un po’ troppo minimal. Per fortuna, poi, arrivano loro ad alzare la media. VOTO: 7

DARGEN D’AMICO

Ed è subito Xmas time. In ritardo o in anticipo, vedete voi. VOTO: 4

MAHMOOD

La camicia di seta è proprio anni Ottanta. Bello l’anello tridimensionale. VOTO: 7

MR.RAIN con Gemelli Diversi

Streetwear che si mixa al sartoriale. La scelta del verde per il look è perfetta. VOTO: 8

LORELLA CUCCARINI

Con un vintage 1992 di Versace (by Gianni Versace) è strepitosa. VOTO: 10

NEGRAMARO con Malika

La classe non è acqua. Ma qui è tessuto. VOTO: 9

EMMA con Bresh

Nero, nero e ancora nero. Con piume e cristalli. Nulla di nuovo. VOTO: 5

IL VOLO con Stef Burns

Ancora proporzioni sbagliate. E ancora luccichii. Qualcosa di nuovo? VOTO: 6

DIODATO con Jack Savoretti

Qui il look non è importante. Basta la semplicità nelle forme. VOTO: 7

LA SAD con Donatella Rettore

Punk e confusione. Poi arriva lei ed è peggio. VOTO: 4

IL TRE con Fabrizio Moro

Chiaro e scuro. Camicia effetto destroyed e chiodo. Contrasti che si mixano tra loro e creano armonia. VOTO: 7

LORELLA CUCCARINI

Un abito d’archivio pieno di stelle per una silhouette stellare come la sua. VOTO: 9

BIGMAMA con Gaia, La Niña e Sissi

Fetish, dark, pelle, lingerie. Per una canzone che celebra la libertà di essere se stessi. Sempre. VOTO: 9

MANINNI con Ermal Meta

Bianco e nero. Anche qui i contrasti stilistici trovano equilibrio nell’armonia musicale. Perché la moda supporta la musica. E viceversa. VOTO: 7

FRED DE PALMA con Eiffel 65

In alcuni casi, il colore nero è la scelta migliore. Anche perché contiene tutti gli altri colori. VOTO: 6

RENGA NEK

Lo stile del duo è straordinario, perché mixa tre decadi in due look. E la camicia bordeaux indossata con l’abito chiaro è furore allo stato puro. VOTO: 9

JALISSE

Tornano dopo ben 27 anni sul palco dell’Ariston, con due look retrò di 27 anni fa. Più o meno. VOTO: 7