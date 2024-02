Fiorello e John Travolta, il super ospite di questa sera al Festival di Sanremo 2024, si sono già conosciuti circa 20 anni fa, nel 2004, al one man show che Fiorello conduceva all’epoca su Rai 1, Stasera pago io. Un’ospitata che il grande attore ancora ricorda bene, tanto che proprio nei giorni scorsi ha mandato allo showman siciliano una foto di quell’incontro. Cosa faranno questa sera? “Ha origini italiane, magari anche la sua fine sarà qui in Italia”, ha ripetuto più volte Fiorello.

Considerato che il padre di Travolta era di Godrano, ora parte della città metropolitana di Palermo, e Fiorello viene da Augusta, le comuni origini siciliane potrebbero portare a un’esibizione su un canto/ballo popolare tipico. Nella performance di 20 anni fa, Travolta insegnò a Fiorello i passi base di Grease, cantarono insieme, finsero di recitare in una scena d’azione. In collegamento questa sera al Tg1, Fiorello ha mostrato questa foto che gli ha mandato lo stesso John Travolta.

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.