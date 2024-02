Sanremo 2024, conferenza stampa 6 febbraio in diretta LIVE

Oggi, martedì 6 febbraio 2024, intorno alle ore 11,30 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Sono presenti il conduttore e direttore artistico Amadeus, il co-conduttore della prima serata Marco Mengoni e i vertici Rai. Di seguito la seguiamo LIVE con una diretta testuale.

DIRETTA

Ore 13.30 – Si chiude qua la conferenza stampa.

Ore 13.25 – Viene chiesto ad Amadeus se, oltre alla protesta dei trattori, darebbe spazio sul palco di Sanremo anche agli attivisti di Ultima Generazione: “Abbiamo dei tempi molto ristretti. Sui trattori non ne faccio una questione politica, io ho fatto l’agrario e so anche guidare il trattore, ma quella è gente che vive una difficoltà enorme. Non so neanche chi li appoggia politicamente e non mi interessa”.

Ore 13.20 – Enrico Lucci chiede ad Amadeus e Mengoni se si sentono antifascisti. Entrambi rispondono convinti: “Sì”. E Amadeus rivela: “Qualche anno fa volevo portare a Sanremo alcuni attori della serie La Casa di Carta e far cantare sul palco Bella Ciao”.

Ore 13.05 – Amadeus: “La protesta dei trattori sul palco di Sanremo 2024? Io ho aperto le porte e non torno indietro”.

Ore 13.00 – Mengoni: “Dalla fragilità non bisogna uscire ma bisogna trovare degli strumenti per imparare a gestirla. Io un’ora a settimana parlo con una terapeuta e sono molto felice di questo giocare con i miei pensieri, anche quelli più estremi”.

Ore 12.55 – La conferenza stampa che anticipa la prima serata di Sanremo 2024 prosegue. Mengoni: “A chi mi ispiro? Anna Marchesini per me è stata un genio assoluto. Mi sono rivisto il Sanremo in cui c’era lei, credo fosse il 1999”.

12.50 – Mengoni risponde alla domanda di un giornalista: “Il mio look? Sto cercando di far uscire quella parte di me. Per troppi anni troppo severo con me stesso, vorrei che uscisse anche in quel metto la gioia di vivere e di divertirsi. Voglio godermi la vita, per troppo tempo non l’ho fatto”.

Ore 12.45 – Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2024: Clara, Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi e Poveri, Emma, Nek e Renga, Mr Rain, Bnkr44, Gazelle, Dargen D’amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, Il Tre.

Ore 12.38 – Amadeus annuncia l’ordine di esibizione degli artisti questa sera.

Ore 12.37 – Amadeus parla della co-conduzione di Marco Megoni: “Stasera Marco canterà, perché quello è il suo mestiere, ma fa tutto con naturalezza: è una persona ironica. Per me la cosa più importante è divertirsi”.

Ore 12.35 – Interviene il direttore artistico Amadeus: “La musica per me è la prorità dei festival di Sanremo. Io parto dalle canzoni, che siano attuali. Si dice che Rai 1 va ringiovanita, allora bisogna parlare ai giovani, il linguaggio di Paola e Chiara e dei tiktoker. Il successo di Prima Festival mi rende molto felice”.

Ore 12.30 – Parla Marco Mengoni: “Quello che sento è che mi sembra di non essermi mai staccato da Sanremo, dopo l’anno scorso. Ringrazio Amadeus per avermi scelto. Ansia? So fingere bene e stasera ne avrete la riprova, ho provato tutte le voci impostate possibili per non apparire emozionato. Ho studiato molto le 74 edizioni passate di Sanremo”. Ancora Mengoni: “Ringrazio gli autori Rai perché quello che volevo proporre è stato accettato. Io entro in punta di piedi, facendo un altro mestiere, ma cercherò di portare un po’ di me”.

Ore 12.25 – Interviene ora Federica Lentini, vicedirettrice Intrattenimento Prime Time della Rai. Questa sera sarà sul palco dell’Ariston anche la sciatrice azzurra Federica Brignone.

Ore 12.23 – Ciannamea cita soddisfatto i primi risultati sul fronte degli ascolti: ieri sera il Prima Festival ha registrato uno share del 23,3%, miglior risultato di sempre. Elogi anche per le performance dei programmi di Fiorelli (Viva Rai 2) e Amadeus (Affari tuoi).

Ore 12.20 – Parla il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea.

Ore 12.15 – Ci siamo. La conferenza stampa sta iniziando. Parlano per primi i rappresentanti del Comune di Sanremo.

Ore 12.05 – Qualche minuto di ritardo per l’inizio della conferenza stampa.

Ore 11.45 – Manca pochissimo all’inizio della conferenza stampa. La serata della vigilia è stata scossa da un allarme bomba, con le forze dell’ordine che, per ragioni di sicurezza, hanno interrotto e fatto sgomberare una festa che era in corso a Villa Nobel, a cui partecipavano diversi artisti in gara (Leggi l’articolo).

Ore 11.30 – Tra mezz’ora il via alla conferenza stampa in vista della prima serata del festival. Da Amadeus ci si aspetta l’ordine d’esibizione dei 30 cantanti in gara.

Ore 11 – Manca poco all’inizio della conferenza stampa di oggi del Festival di Sanremo 2024. Seguitela con noi!

