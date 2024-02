A poche ore dal via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, un allarme bomba spaventa la cittadina ligure e alcuni degli artisti in gara. Nella serata di ieri, lunedì 5 febbraio, intorno alle 22 le forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’interno di Villa Nobel, dove era in corso una festa pre-festival, e hanno intimato a tutti i presenti di uscire velocemente.

Al party erano presenti circa 300 persone tra cui i Negramaro, The Kolors, Sangiovanni, Ghali, La Sad, Dargen D’Amico, Emma e i Bnkr44.

A Villa Nobel era in corso la festa di inaugurazione di “Oltre il festival”, progetto di Radio Mediaset che coinvolge, per tutta la settimana, sei emittenti: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella.

TV / Sanremo 2024, Amadeus: “I trattori? Protesta giusta. Se vengono li farò salire sul palco” Spettacoli / Anna Falchi attacca Sinner per il no a Sanremo ma commette una gaffe | VIDEO

Francesco Facchinetti, manager di Mr Rain, ha raccontato in diretta sui social quel che è accaduto nel bel mezzo della cena: “A Sanremo succede anche questo, adesso siamo saliti sul van, eravamo al primo, tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa… Aspettiamo”.

“Eravamo seduti ai tavoli – hanno fatto sapere da Radio Mediaset – quando sono entrate le forze dell’ordine e ci hanno chiesto di uscire velocemente, senza specificare altro né fare accenno ad allarmi bomba. Siamo usciti dalla villa, che affaccia proprio sull’Aurelia, e hanno bloccato la strada per i controlli

Le forze dell’ordine hanno chiuso le strade che intorno alla villa. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Fortunatamente l’allarme bomba si è rivelato infondato. E, per una volta, è un bene che Sanremo non sia iniziato con il botto.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2024, il ritorno di Gigi D’Agostino dopo la malattia: “Ho vissuto un enorme trauma”