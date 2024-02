Sanremo 2024, il ritorno di Gigi D’Agostino dopo la malattia: “Ho vissuto un enorme trauma”

Sanremo 2024, il ritorno di Gigi D’Agostino dopo la malattia

Mancano poco più di ventiquattro ore all’inizio del Festival di Sanremo 2024 che vedrà il ritorno sulla scena musicale del deejay Gigi D’Agostino, reduce da una malattia che lo ha tenuto fermo per diversi mesi.

Il dj, che si esibirà sulla Costa Smeralda nella serata di venerdì 9, ha rivelato che la sua partecipazione a Sanremo non era calcolata avendo avuto “qualche problema, poi mi sono ripreso, ma non riuscivo più a uscire né a incontrare gente. Sono stato così tanto chiuso, fra il Covid e il mio problema, che dopo ho dovuto affrontare una cosa che non avevo considerato, cioè la parte mentale. Quindi c’è stato un buco di alcuni mesi e poi, essendoci questa bella proposta, ho deciso di accettare. Per me è una prima volta, io la tv non sono mai riuscito ad affrontarla”.

Gigi D’Agostino preferisce non parlare della malattia che lo ha colpito e al Corriere della Sera rivela: “È che già l’ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione. Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato ‘aggredito’ da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico. Gradirei non spiegare altro perché se no metto in moto immaginari, ma a cosa serve?”.

Adesso sta “bene” anche se non nega di aver “vissuto un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto. Tra le tante cose particolari della mia vita, anche in questo mi è successa una cosa particolare. Ma mi concentro su come mi sento ora, a un certo punto ho dovuto farlo, altrimenti il cervello continua a vivere di immaginazioni legate al dolore o al timore che lo potrai provare di nuovo, un loop in cui non voglio più entrare. Comunque sto bene, vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima”.

E sul suo futuro afferma: “Ho cominciato questa mia seconda vita senza pensare troppo, ma certo ci saranno delle uscite: un singolo a marzo e poi altre cose ad aprile. E ci saranno dei live. Ho già annunciato un grande concerto in Austria per ottobre, ma a giugno ricomincerò anche in Svizzera e in Italia”.