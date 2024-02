Anna Falchi attacca Sinner per il no a Sanremo ma commette una gaffe

Anna Falchi attacca Jannik Sinner per la sua decisione di rifiutare l’invito al Festival di Sanremo, ma finisce per commettere una gaffe.

È quanto avvenuto nel corso de La Vita in Diretta durante la quale i diversi ospiti, tra cui per l’appunto anche la conduttrice, discutevano della scelta del tennista di non partecipare alla kermesse musicale al via il prossimo 6 febbraio.

Parlando di Sinner, Anna Falchi ha dichiarato: “Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana. È un peccato, non ha fatto un’operazione simpatia proprio vincente. Risulta poco empatico e freddo anche per il ruolo da dove arriva”.

“Poco empatico e freddo, non ha fatto un’operazione simpatia” per aver rifiutato di andare a San Remo.

Cara Anna, per fortuna per Jannik le priorità sono altre pic.twitter.com/ePVuGbB8Br — Alessandro 🎾🏆🇭🇲 (@alessandro_a_v_) February 1, 2024

La presentatrice, però, ha poi commesso una gaffe dimostrando di conoscere poco il tennis. In un altro intervento ha infatti dichiarato: “Si deve allenare ma il prossimo impegno è l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna” sorridendo in maniera ironica.

🚨 SCOOP Anna Falchi rivela in esclusiva a La vita in diretta che Jannik Sinner salterà i tornei di Rotterdam, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcellona e Madrid. Prossimo impegno: 8 maggio, segnatevi la data. pic.twitter.com/8nIJSw7g5s — TeIegrammiDiTennis (@TelDiTen) February 1, 2024

L’8 maggio, in realtà, ci saranno gli Internazionali di Tennis a Roma, ma Jannik Sinner sarà impegnato in altri tornei già a partire dal prossimo 12 febbraio quando inizierà l’ATP 500 di Rotterdam.

Dopodiché in calendario, prima dell’8 maggio citato da Anna Falchi, ci sono Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcellona e Madrid.