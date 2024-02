Sanremo 2024, conferenza stampa di apertura in diretta LIVE

Oggi, lunedì 5 febbraio 2024, alle ore 11,30 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si terrà la conferenza stampa di apertura della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Saranno ovviamente presenti il conduttore e direttore artistico Amadeus e i vertici Rai. Noi di TPI la seguiremo LIVE con una diretta testuale.

Ore 14.18 – Si chiude qui la prima conferenza stampa di Sanremo.

Ore 14.17 – Amadeus: “Quest’anno la top five è davvero incerta e secondo me ci sarà una grande sorpresa che nessuno si aspetta. L’anno scorso la sorpresa nella top five su Mr. Rain secondo me… Secondo me quest’anno ognuno avrà una top five diversa. Gli altri anni meno”.

Ore 14.15 – Fiorello: “Se oggi dovesse finire la mia carriera sarei a posto, ho la mia famiglia… Cosa mai dovrà accadere? Sbagliavo prima a essere così teso… E’ un festival di canzoni… Il rapporto con Amadeus? Beh, dopo cinque anni insieme è ora che lasci la moglie e si metta con me”. E ancora: “Io mi adatto: a Sanremo faccio il partner, in teatro faccio l’One Man Show, a Viva Rai 2 faccio ancora altro. E quest’anno ci sarà una novità: sarò co-conduttore e non guastatore, quindi sarò sul palco a fare proprio il presentatore. E c’è un gobbo talmente grosso quest’anno… alla fine posso dire che non vedo l’ora? Il sogno di ogni artista in fondo è proprio quello di conduttore, quello dell’annuncio serio. Dovremo poi interagire anche con i superospiti che avremo: con John Travolta facemmo di tutto, fece anche il Salmone con me, ha ballato tutto… ma io ho una mezza idea per far finire la sua carriera. Le sue origini sono italiane, è giusto che anche la fine sia italiana. Sarà un ballo che di certo non ha mai fatto”.

Ore 14.13 – Amadeus: “Dopo il no di Jannik Sinner non ci saranno ospiti sportivi al Festival ma si parlerà di Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, mercoledì”.

Ore 14.10 – Amadeus sull’ospitata da Fazio: “Ho ricevuto una telefonata da Fabio che mi ha detto: mi piacerebbe se tu e Rosario venisse ospiti la domenica prima come negli altri festival. Ho chiesto la liberatoria, chiamando direttamente l’Ad Roberto Sergio che mi ha risposto, potete andare tranquillamente”.

Ore 14.05 – Amadeus: “L’intelligenza artificiale può essere d’aiuto ma non può sostituire la musica. Va utilizzata per quello che occorre ma non penso che potrà mai sostituire né un cantante, un direttore d’orchestra o un testo”.

Ore 14 – Amadeus: “Non ci saranno dei monologhi dei conduttori, ma dei momenti personali di alcuni ospiti. Giovanni Allevi torna a calcare un palcoscenico e racconterà la sua esperienza: si farà testimonial di tanti che lottano. Avremo poi ospiti martedì 6 febbraio la mamma di Giogiò, il ragazzo ucciso a Napoli; ci saranno Stefano Massini e Paolo Jannacci, giovedì 8 febbraio, per parlare di morti sul lavoro.

Ore 13.55 – Amadeus: “Sesto Sanremo? Tutte le cose devono terminare”. “Siamo innamorati del festival sia io che Fiorello, ma credo che tutte le cose debbano terminare. Sono lusingato dall’affetto della Rai e del pubblico, ma credo che 5 anni siano sufficienti per chiudere con una grande festa”.

Ore 13.50 – Amadeus: “Non ci saranno presenze istituzionali: l’anno scorso era stato Zelensky a manifestare il desiderio di parlare al pubblico italiano e il presidente ci fece un grande regalo. Faremo menzione del Giorno del Ricordo”.

Ore 13.45 – Amadeus: “Festival meloniano? Sono libero, non schierato” – “Per quanto riguarda il Festival meloniano smentisco tutto: quando ho incontrato Sergio mi ha detto “Puoi continuare liberamente a fare Sanremo come hai fatto negli ultimi 4 anni con Lentini e Ciannamea. Non mi ha mai fatto una telefonata per sapere nulla. I miei Festival non sono politicamente schierati: sono stato criticato da destra e da sinistra… più libero di così!”, ha detto il direttore artistico.

Ore 13.40 – Amadeus: “Potremmo avere delle sorprese: quest’anno nella top five potrebbero esserci graditissime sorprese positive. Sono curioso dei vostri voti e di quelli del pubblico”. Sul ritorno del Napoletano al Festival, Amadeus: “Non è più solo un movimento rap musicale per Napoli, ma per il Paese e mi fa un grande piacere. Quando Geolier si è presentato col suo brano, e con la moglie napoletano e con il militare fatto a San Giorgio a Cremano capisco il napoletano perfettamente, mi è piaciuto subito”.

Ore 13.35 – Amadeus: “Se vengono i trattori li faccio salire sul palco”, così Amadeus ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva se si aspettano l’arrivo dei trattori. “Nessuno dei trattori mi ha contattato e non so nulla – ha aggiunto -. Ovviamente è una protesta assolutamente giusta, sacrosanta, diritto al lavoro e alla tutela del lavoro”. “Preoccupato? Non ho avuto ancora tempo di preoccuparmi, perché sono sveglio dalle cinque di mattina, faccio mille cose, la sera crollo e quindi per il momento tutto tranquillo. L’idea è quella di godersela”. Arriva anche Fiorello: “Sarebbe bene che i trattori arrivassero: faccio un appello ai trattori perché vengano qui…”.

Ore 13.20 – Amadeus: “Ringrazio tutti quelli che sono al tavolo qui perché mi hanno aiutato a realizzare tutto quello che mi è venuto in mente, condividendo ogni pensiero. Il sindaco è stato un sindaco amico: mai un “non si può fare”, mai un “non lo so”… bisogna avere coraggio nelle idee, ma anche a sostenerle. Ringrazio gli abitanti che ci hanno permesso tutto questo”.

Ore 13.10 – Simona Sala, direttrice Rai Radio 2, radio ufficiale del Festival, presenta tutti le iniziative legate al Festival. “Ci sono tanti italiani che la mattina vanno a lavorare e che non possono fare tardi e quindi faremo ascoltare anche il Viva Rai 2! Viva Sanremo!”.

Ore 13 – Marcello Ciannamea: “Questo Festival, più degli altri, è una vera festa della musica ed è il racconto del nostro paese fatto a tutto il paese, e a tutto il mondo grazie a Rai Italia. E’ un racconto ancora più ricco, vario, articolato rispetto alle altre 4 edizioni perché c’è un after-show, quello di Fiorello. Un approccio multidevice, per cui ricordiamo la ricchissima offerta di RaiPlay, in streaming e on demand, in LIS e in 4K. Il palinsesto Rai è quasi tutto dedicato, o comunque legato, a Sanremo. Ricordiamo anche il contenuto originale con gli Autogol”.

Ore 12.50 – Inizia la vera e propria conferenza. Parla il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Non ho mai visto Sanremo così frizzante. Merito del Direttore Artistico, della Rai, degli sponsor. Stamattina c’erano già cinquecento persone a Via Matteotti alle 5 del mattino: mi dispiace per i residenti, ma il Festival è una volta all’anno…”.

Ore 12.10 – Si comincia con la conferenza di Rai Pubblicità: “Un altro Sanremo che ci rende contenti anche per la sintonia con la direzione artistica dopo 5 anni e con la direzione intrattenimento. C’è anche un elemento qualitativo, con il Festival diffuso: già sabato Piazza Colombo era piena e volevamo dare una vita al festival prima del martedì”, dice Gian Paolo Tagliavia, Amministratore Delegato Rai Pubblicità. Per Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento prime time: “Vorrei sottolineare l’importanza dei brand in questo Festival, che partecipano editorialmente, non solo commercialmente, e fanno parte del racconto di Sanremo”. Spazio poi ai dirigenti delle principali aziende sponsor. Parla Amadeus: “E’ un motivo di orgoglio sapere che tante aziende importanti abbiano sposato il mio Festival di Sanremo: tanti idee si possono fare se c’è qualcuno dietro che ci aiuta a realizzarle. Ci sono tantissimi ragazzi, tante famiglie che sono venute per assistere agli spettacoli. Speriamo di affrontare insieme una quinta edizioni che soddisfi pubblico e sponsor”.

Ore 12.08 – Inizia la conferenza stampa di apertura di Sanremo 2024.

Ore 11 – Manca poco all’inizio della conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio al teatro Ariston e in onda su Rai 1. Seguitela con noi!

Conduttori

Il Festival di Sanremo 2024 sarà condotto, ancora una volta, da Amadeus. Al suo fianco cinque co-conduttori – co-conduttrici. Nella prima serata ci sarà Marco Mengoni, nella seconda sera Giorgia, nella terza Teresa Mannino e nella quarta Lorella Cuccarini e infine, nella serata finale, Fiorello. Ricapitolando:

Martedì 6 febbraio 2024: Marco Mengoni

Mercoledì 7 febbraio 2024: Giorgia

Giovedì 8 febbraio 2024: Teresa Mannino

Venerdì 9 febbraio 2024: Lorella Cuccarini

Sabato 10 febbraio 2024: Fiorello

Streaming e tv

Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? L’incontro con la stampa verrà trasmesso dalle ore 11,30 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.