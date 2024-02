Sanremo 2024 conferenza stampa streaming e diretta tv: dove vedere LIVE

Oggi, 5 febbraio 2024, per l’apertura e poi ogni giorno durante la settimana del Festival di Sanremo 2024 nella cittadina ligure, per la precisione al Casinò, si terrà la conferenza stampa del conduttore e direttore artistico Amadeus e dei vertici Rai. Un appuntamento fisso, ormai storico, con la stampa in cui analizzare la serata precedente e dare le anticipazioni su quella in programma la sera stessa. Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

L’incontro con la stampa verrà trasmesso ogni mattina post serata del Festival di Sanremo 2024 dalle ore 11,30 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Conduttori

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024, ma quali saranno i conduttori della kermesse canora? L’evento televisivo più atteso dell’anno sarà condotto, ancora una volta, da Amadeus. Al suo fianco cinque co-conduttori – co-conduttrici. Nella prima serata ci sarà Marco Mengoni, nella seconda sera Giorgia, nella terza Teresa Mannino e nella quarta Lorella Cuccarini e infine, nella serata finale, Fiorello. Ricapitolando: