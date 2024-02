Sanremo 2024, le date dei concerti di Annalisa: luogo, data, dove

Annalisa è una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. La cantante è stata una delle interpreti più in voga dell’anno trascorso, collezionando successi come Ragazza Sola o Mon amour. Per questo molti fan non vedono l’ora di poterla vedere dal vivo in alcuni dei suoi concerti in giro per l’Italia in programma nei prossimi mesi. Scopriamo allora le date e dove ci saranno i prossimi concerti di Annalisa nel 2024.

Date

Il tour in corso di Annalisa si intitola TUTTI NEL VORTICE PALASPORT, che sbarca nei palasport da aprile. In arrivo poi il nuovo disco “E poi siamo finiti ne vortice”. Dopo aver raggiunto il n.1 in radio e nella classifica ufficiale Fimi/Gfk con il singolo “Mon Amour”, mentre domina le classifiche con il brano “Disco Paradise”, insieme a Fedez e Articolo 31, Annalisa sbarca nei palasport. Ecco tutte le date:

06 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum 08 aprile Torino, Pala Alpitour (NUOVA DATA) 10 aprile Milano, Mediolanum Forum 12 aprile Bari,Palaflorio 13 aprile Napoli, Palapartenope 17 aprile Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena (NUOVA DATA) 19 aprile Padova, Gran Teatro Geox 21 aprile Roma, Palazzo Dello Sport

