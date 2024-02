Sanremo 2024, i biglietti: prezzi, come e dove acquistarli per vedere live il Festival. Quando, costi, quanto costano, sito, abbonamenti

Dove trovare e quanto costano i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? C’è grande attesa per la 74esima edizione, che prenderà il via al teatro Ariston il 6 febbraio 2024. Arrivati all’inizio della kermesse, dobbiamo dire che è veramente complicato riuscire a trovare qualche biglietto disponibile per una delle cinque serate del Festival, fino alla finale del 10 febbraio.

Il teatro Ariston d’altronde non è grandissimo e la sua capienza è ulteriormente limitata dall’imponente scenografia. Inoltre le prime file sono riservate a esponenti della politica e personaggi vip e della televisione, che spesso vediamo inquadrati durante le dirette su Rai 1. Il secondo settore e il settore unico saranno invece parzialmente messi a disposizione del pubblico.

Come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Quanto costano? Il Click Day si è svolto alle 9 di mattina del 23 gennaio con un massimo di 2 biglietti acquistabili a testa. Per procedere all’acquisto, bisognava registrarsi sul medesimo sito con una e-mail e una password, inserendo poi i dati dell’acquirente: nome; cognome; cittadinanza; codice fiscale (data, luogo di nascita e numero documento di riconoscimento nel caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale); telefono; documento d’identità (fronte e retro del documento su un unico file). L’acquisto era possibile solo ed esclusivamente mediante carta di credito. Successivamente il biglietto digitale è stato inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione.

Sanremo 2024 biglietti: prezzi

Vediamo ora i prezzi e quanto costano i biglietti per il Festival di Sanremo 2024. Per le prime 4 serate i biglietti singoli di Platea costano 200 euro ognuno; 730 euro per la finale di sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 euro per la finale. Tutti i biglietti sono nominativi, e su ogni tagliando è indicato nome, cognome, luogo e data di nascita. Il nominativo può essere modificato accedendo al sito di vendita del biglietto, nella sezione Il mio profilo ed entro 48 ore antecedenti l’inizio la serata cui il biglietto fa riferimento. L’ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante esibizione del titolo d’ingresso (in formato elettronico o stampato) e del relativo documento d’identità inserito in occasione della registrazione.

Streaming e tv

Abbiamo visto come, dove e quando comprare i biglietti per Sanremo 2024 e i costi. Se non siete riusciti ad accaparrarvi un posto al teatro Ariston, dovrete vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming. Ecco come. Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2. Per gli italiani all’estero garantita la copertura di Rai Italia.