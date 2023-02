Dopo Fedez, Rosa Chemical bacia in bocca Mara Venier: “Viva l’amore sempre” | VIDEO

Sanremo 2023, il bacio in bocca tra Rosa Chemical e Mara Venier

Dopo Fedez, Rosa Chemical bacia in bocca anche Mara Venier nella puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2023.

Dopo aver cantato il suo brano Made in Italy, Mara Venier ha fatto rivedere il momento in cui Rosa Chemical, nel corso dell’ultima serata della kermesse musicale, ha prima simulato un amplesso e poi baciato in bocca Fedez.

Il cantante ha chiarito, come era emerso anche da un video circolato in queste ore sui social, che, durante la sua ospitata a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal, in onda su Rai 2 in occasione della kermesse musicale, lui e il rapper avevano concordato di “fare qualcosa” in occasione della sua esibizione.

“Perché non sei venuta da me invece di andare da Fedez a fare tutte quelle robe lì, io ti baciavo” ha ironizzato Mara Venier con Rosa Chemical che ha replicato: “Sono venuto anche da te, solo che ho detto Federico è mio amico, ho un po’ di confidenza. Poi possiamo approfondire la confidenza, ci divertiamo”.

Mara che vuole divertirsi con Rosa chemical✈️😭 #DomenicaIn pic.twitter.com/imLZAK2vZ5 — 𝐌𝐚𝐢 𝐧𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐚🥲 (@davidoskychoc) February 12, 2023

Il cantante, poi, ha ribadito che per lui questo è stato il Festival dell’amore e si è congedato dal pubblico gridando “viva l’amore sempre”.

Intanto è giallo su cosa sia accaduto a Fedez: il rapper, dopo la performance, infatti, è letteralmente sparito sui social. L’ultima storia postata su Instagram, infatti, risale alle 21 circa, ovvero prima dell’esibizione di Rosa Chemical, che, secondo le interpretazioni di un filmato che gira sui social, non sarebbe stato particolarmente gradito dalla moglie di Fedez, Chiara Ferragni, che si trovava proprio sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice.