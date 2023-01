Mediaset dichiara “guerra” a Sanremo: il Biscione non sospenderà la sua programmazione durante il Festival

Festival di Sanremo 2023: Mediaset non sospende la sua programmazione

Mediaset non sospenderà la sua normale programmazione durante il Festival di Sanremo 2023: lo ha annunciato il Biscione in una nota pubblicata sui social in occasione della presentazione di alcune trasmissioni in partenza nel nuovo anno.

L’indiscrezione era già stata lanciata nella tarda mattinata di mercoledì 11 gennaio da Dagospia, poi è arrivata la nota ufficiale di Mediaset.

Dopo anni di tregua in cui Mediaset sospendeva la sua normale programmazione nella settimana in cui su Rai 1 andava in onda la kermesse musicale, il Biscione dichiara “guerra” al Festival di Sanremo.

Durante la settimana del Festival, dunque, andranno regolarmente in onda i programmi di successo del Biscione: dal Grande Fratello Vip a C’è Posta per Te fino a Le Iene.

“Le reti Mediaset continueranno la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause” si legge nella nota.

“Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione”.

“È partito un 2023 di forti investimenti editoriali per la tv Mediaset. Tutte le reti hanno già ripreso la programmazione a pieno regime e proseguiranno senza interruzioni sino a fine stagione” è l’incipit del comunicato.

“Su Canale 5 sono già in onda Striscia la notizia e Avanti un altro, ed è partito sabato scorso C’è posta per te con una puntata record che ha superato il 32% di share. Italia 1 ha già visto riprendere Le Iene in netto anticipo rispetto alle abituali date di programmazione post natalizia. E su Retequattro sono già in onda tutte le prime serate d’informazione che assicureranno notizie e approfondimenti anche in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia”.

“E nei prossimi giorni esordiranno diversi nuovi programmi. A cominciare dalle fiction di Canale 5 che hanno inaugurato un nuovo modello editoriale apprezzato anche dal pubblico giovane” si legge ancora nel comunicato in cui poi vengono elencati tutta una serie di programmi e fiction in partenza sulle reti Mediaset nei prossimi mesi.