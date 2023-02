Sanremo 2023, Elodie parla del fidanzato Andrea Iannone

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2023, dove ha sfoggiato tutta la sua sensualità con abiti particolarmente apprezzati sui social, la cantante Elodie ha parlato del suo rapporto con il fidanzato, il motociclista Andrea Iannone, e anche di una eventuale maternità.

Intervistata da Chi, l’interprete ha infatti dichiarato: “Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”.

Nel film che la vede protagonista, Ti mangio il cuore, Elodie interpreta il ruolo di una donna che aspetta un figlio. Un’esperienza sicuramente particolare come ammette la cantante: “Ad un certo punto ci ho creduto veramente. È bellissimo. Nel film partorisco e l’ho vissuto come un vero parto, con sofferenza, con trasporto”.

Alla domanda si ci sia la possibilità che diventi mamma a breve, Elodie risponde: “Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò”.