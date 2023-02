Trasparenze e pose sexy, Elodie incanta di nuovo l’Ariston. Social impazziti: “Pazzesca”

Sanremo 2023, l’abito sexy di Elodie manda in tilt i social: “Pazzesca”

Elodie incanta ancora al Festival di Sanremo 2023 e manda letteralmente in tilt i social sfoggiando un nuovo abito sexy, che non è passato inosservato in rete.

La cantante, che già nelle precedenti serate era stata apprezzata per i suoi vestiti provocanti, nella quarta puntata della kermesse musicale, quella dedicata ai duetti, si è presentata inizialmente con una pelliccia che andava a coprire il suo vestito striminzito.

Nel corso della performance, poi, Elodie si è avvicinata alla prima fila e ha rubato la borsa a Serena Bortone mostrando il lato b.

Una scena che non è ovviamente passata inosservata sui social con i follower che non solo hanno apprezzato l’esibizione di Elodie, che ha cantato American Woman in coppia con la rapper Big Mama, ma hanno esaltato la bellezza della cantante.

“La regina” ha scritto qualcuno sui social. E ancora: “Sei la perfezione”. Ieri, intanto, a proposito dei suoi look, la cantante ha rivelato un retroscena divertente nel corso di un’intervista a Radio 2 avvenuta poco dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston.

L’interprete, infatti, ha rivelato che dietro ogni suo outfit si nasconde un personaggio immaginario in cui le si immedesima ogni volta che si esibisce.

“Nella mia testa c’è sempre una storia, il look mi dice che cosa è successo in quel momento” ha rivelato Elodie ai conduttori Ema Stokholma e Gino Castaldo.

E a proposito del vestito indossato nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo, in onda nella serata di giovedì 9 febbraio 2023, Elodie ha rivelato di aver immaginato di essere una “ricca ereditiera che aveva ucciso il marito, ma che poi si era pentita”.