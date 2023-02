Sanremo 2023, Elodie ruba la borsa a Serena Bortone | VIDEO

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella tradizionalmente dedicata alle Cover, Elodie nel corso della sua esibizione ha rubato la borsa a Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, seduta in prima fila nella platea dell’Ariston. Una scena divertente che non è passata inosservata agli occhi degli utenti sui social. In questo modo Elodie ha portato parecchi punti al Fantasanremo e soprattutto ha replicato una scena di qualche anno fa ormai diventata cult, quando a rubare la borsetta a un’ignara signora fu Piero Pelù. Probabilmente si trattava di una gag preparata.

Anche ieri c’era stato un episodio simile, con Will che aveva preso un paio di occhiali a uno spettatore. Elodie è stata protagonista di una grande performance sulle note di American Woman, accompagnata da BigMama.