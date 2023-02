Il provocante vestito di Elodie a Sanremo manda in visibilio i social: “La perfezione”

Il provocante vestito di Elodie a Sanremo manda in visibilio i social

Elodie manda nuovamente in visibilio i social per il suo vestito sfoggiato nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023 in onda su Rai giovedì 9 febbraio.

La cantante, che già nella prima puntata aveva indossato un abito piuttosto provocante, ha di nuovo lasciato tutti a bocca aperta con un vestito trasparente che lasciava ben poco all’immaginazione.

L’abito non è passato inosservato sui social con i follower che hanno subito iniziato a commentare sui social l’outfit di Elodie. “La perfezione” ha scritto più di un utente. “Sei una dea” ha scritto qualcun altro. Indipendentemente da come andrà una cosa è certa: Elodie ha già vinto il premio per i miglior outfit sfoggiati durante la kermesse musicale.

STREAMING E TV

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 e gli abiti di Elodie in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.