Sanremo 2023, Elodie e gli abiti sexy: la cantante rivela un dettaglio

Tra le regine indiscusse del Festival di Sanremo 2023 c’è senza dubbio la cantante Elodie che, aldilà del nono posto provvisorio nella classifica generale, sta incantando i social con i suoi abiti sexy che non passano di certo inosservati.

A proposito dei suoi look, la cantante ha rivelato un retroscena divertente nel corso di un’intervista a Radio 2 avvenuta poco dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston.

L’interprete, infatti, ha rivelato che dietro ogni suo outfit si nasconde un personaggio immaginario in cui le si immedesima ogni volta che si esibisce.

“Nella mia testa c’è sempre una storia, il look mi dice che cosa è successo in quel momento” ha rivelato Elodie ai conduttori Ema Stokholma e Gino Castaldo.

E a proposito del vestito indossato nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo, in onda nella serata di giovedì 9 febbraio 2023, Elodie ha rivelato di aver immaginato di essere una “ricca ereditiera che aveva ucciso il marito, ma che poi si era pentita”.

morta per Elodie che ha spiegato il mood del suo look di stasera #Sanremo2023pic.twitter.com/AMCcfyJhKr — Våle🐍💐; Campioni d’italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) February 10, 2023

STREAMING E TV

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 e gli abiti di Elodie in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.