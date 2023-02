Sanremo 2023, diretta LIVE serata finale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Sanremo 2023, diretta LIVE serata finale: ospiti, cantanti e cronaca del Festival

SANREMO 2023 DIRETTA LIVE – Stasera, sabato 11 febbraio 2023, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la serata finale del Festival di Sanremo 2023, il quarto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 28 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Noi di TPI seguiremo LIVE l’intera serata con una cronaca testuale. Seguite tutto con noi!

DIRETTA

Ore 02,41 – Il Festival di Sanremo 2023 finisce qui. Appuntamento al prossimo anno! Viva la musica!

Ore 02,35 – Marco Mengoni canta nuovamente la sua “Due vite” (qui il testo)

Ore 02,33 – “Volevo dedicare il premio a tutte le donne che hanno partecipato, sono delle cantanti meravigliose. Siamo arrivati cinque ragazzi, ma credo sia giusto omaggiarle”, le parole a caldo del vincitore del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni

Ore 02,29 – A vincere il Festival di Sanremo 2023 è Marco Mengoni! Di seguito la classifica della Top 5:

MARCO MENGONI Lazza Mr Rain Ultimo Tananai

Ore 02,24 – Si procede con i vari premi. Ecco i vincitori:

Premio Mia Martini: Colapescce e Dimartino con “Splash”

Premio Lucio Dalla: Colapesce e Dimartino con “Splash”

Premio Sergio Bardotti: Coma Cose con “L’addio”

Premio Giancarlo Bigazzi: Marco Mengoni con “Due vite”

Ore 02,21 – STOP AL TELEVOTO

Ore 02,13 – Amadeus legge la lettera arrivata dal presidente dell’Ucraina Zelensky: “L’umanità non crea solo cose belle come il Festival di Sanremo. L’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra, lo farà insieme al mondo libero. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader. Voglio invitare i vincitori a Kiev nel giorno della vittoria, nel giorno della nostra vittoria”. A seguire si esibiscono gli Antytila. “Stiamo combattendo per il nostro futuro. L’Ucraina combatte, l’Ucraina resiste. L’Ucraina vincerà”, le parole del cantante dopo l’esibizione

Ore 02,12 – Terminate le esibizioni dei finalisti

Ore 01,49 – Inizano le esibizioni dei cinque finalisti in ordine di codice: Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr Rain

Ore 01,46 – Questi i codici televoto per la TOP 5:

01 – ULTIMO

02 – TANANAI

03 – LAZZA

04 – MARCO MENGONI

05 – MR RAIN

Ore 01,37 – Dopo qualche minuto di pubblicità, Chiara Ferragni torna con un nuovo abito. Quindi spazio alla classifica:

In aggiornamento… in aggiornamento in aggiornamento in aggiornamento in aggiornamento Giorgia Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce e Dimartino Modà Gianluca Grignani Coma Cose Ariete LDA Articolo 31 Paola e Chiara Leo Gassamann Mara Sattei Colla Zio Cugini di Campagna Gianmaria Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Ore 01,31 – STOP AL TELEVOTO

Ore 01,26 – Ultimo cantante in gara: Sethu canta “Cause perse”

Ore 01,20 – Penultimo cantante in gara: palco a Gianluca Grignani che canta “Quando ti manca il fiato”

Ore 01,16 – All’Ariston si esibisce il 26esimo cantante in gara: Shari canta “Egoista”

Ore 01,11 – E’ il momento di Anna Oxa che canta “Sali”

Ore 01,01 – Leo Gassmann canta “Terzo cuore”. Subito dopo tocca al vincitore di Sanremo Giovani, Gianmaria che canta “Mostro”

Ore 00,55 – 22esimo cantante in gara: Will canta “Stupido”

Ore 00,44 – Tocca agli Articolo 31 che cantano “Un bel viaggio”

Ore 00,34 – Chiara Ferragni presenta Gianni Morandi e Amadeus che scendono la scala dell’Ariston. L’imprenditrice e influencer poi regala alla moglie di Morandi una stola con una dedica particolare fattale dal marito tempo fa. I tre poi presentano Olly che canta “Polvere”

Ore 00,22 – Amadeus presenta il prossimo cantante in gara: i Coma Cose cantano “L’addio”

Ore 00,17 – Altro ospite al Festival di Sanremo 2023: Luisa Ranieri che presenta l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco in onda domani sera su Rai 1

Ore 00,10 – Amadeus ricorda i codici televoto. Subito dopo chiama il 18esimo cantante in gara: LDA canta “Se poi domani”

Ore 23,56 – Dopo una pausa pubblicitaria e il Tg1 60 secondi, all’Ariston arriva Ornella Vanoni! La grande cantante italiana canta “Vai, Valentina”, “L’appuntamento”, “Eternità” e “Una ragione di più”

Ore 23,49 – Si procede spediti (siamo in anticipo sulla scaletta!): Levante canta “Vivo”

Ore 23,46 – Si torna alla gara con Paola e Chiara che cantano “Furore”

Ore 23,36 – Amadeus si collega con la Costa Smeralda dove c’è Salmo!

Ore 23,23 – Amadeus e Gianni Morandi richiamano Chiara Ferragni che, dopo aver sceso le scale dell’Ariston con un nuovo abito, parla dei Meme. Prima però Amadeus si collega con Fiorello: “Fatemi vedere Coletta che da domani non vediamo più… Festival bellissimo! Domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo”. A seguire viene chiamato sul palco Mr Rain che canta “Supereroi”

Ore 23,15 – 14esimo cantante in gara: Ariete canta “Mare di guai”

Ore 23,09 – E’ la volta di Madame che canta “Il bene nel male”

Ore 23,03 – Si torna alla gara con I Cugini di Campagna che cantano “Lettera 22”

Ore 22,57 – Dopo una pausa pubblicitaria, Amadeus si collega con Gianni Morandi che è al Suzuki Stage per presentare Achille Lauro!

Ore 22,47 – Si torna alla gara con Rosa Chemical che canta “Made in Italy”. A fine esibizione Rosa si avvicina a Fedez presente tra il pubblico e lo bacia in bocca con passione.

Ore 22,33 – Dopo qualche minuto di pubblicità, Amadeus presenta il secondo ospite della serata: Gino Paoli! Il grande artista italiano (88 anni) canta “Una lunga storia d’amore”, “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”. Standing ovation!

Ore 22,22 – E’ arrivato il momento del favorito per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2023: Marco Mengoni canta la sua “Due vite”

Ore 22,19 – Palco e microfono a Lazza che canta “Cenere”

Ore 22,13 – Si torna alla gara con Ultimo che canta “Alba”

Ore 22,09 – Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni si cimentano in una diretta Instagram cercando di invitare una persona che però non risponde all’invito… Poi collegamento con Radio Due

Ore 21,59 – E’ arrivato il momento dei Depeche Mode! I superospiti del Festival di Sanremo 2023 che cantano “Ghost Again” e “Personal Jesus”

Ore 21,46 – Amadeus e Chiara Ferragni presentano il settimo cantante in gara: i Modà cantano “Lasciami”. Dopo l’esibizione Amadeus e Morandi lanciano la pubblicità

Ore 21,40 – Giorgia canta la sua “Parole dette male”

Ore 21,28 – Viene presentato Tanani che canta “Tango”. A seguire Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi presentano Colapesce e DiMartino che cantano “Splash”

Ore 21,20 – Dopo una breve pausa pubblicitaria arriva il momento di Chiara Ferragni che torna all’Ariston dopo la prima serata. Con lei Amadeus e Gianni Morandi. In platea il marito Fedez e la famiglia dell’imprenditrice

Ore 21,13 – Ancora gara: Mara Sattei canta “Duemilaminuti”

Ore 21,07 – Secondo cantante in gara: i Colla Zio cantano “Non mi va”

Ore 21,03 – Inizia la gara con Elodie che canta la sua “Due”. Dalla galleria arriva un urlo: “Mi vuoi sposare?”. Risate in sala

Ore 20,53 – Entra Gianni Morandi che rende omaggio a Lucio Dalla

Ore 20,49 – Amadeus spiega come si svolgerà la serata e fornisce i codici televoto:

01 – Elodie

02 – Colla Zio

03 – Mara Sattei

04 – Tananai

05 – Colapesce e Dimartino

06 – Giorgia

07 – Modà

08 – Ultimo

09 – Lazza

10 – Marco Mengoni

11 – Rosa Chemical

12 – Cugini di Campagna

13 – Madame

14 – Ariete

15 – Mr Rain

16 – Paola e Chiara

17 – Levante

18 – LDA

19 – Coma Cose

20 – Olly

21 – Articolo 31

22 – Will

23 – Leo Gassmann

24 – Gianmaria

25 – Anna Oxa

26 – Shari

27 – Gianluca Grignani

28 – Sethu

Ore 20,44 – La serata finale del Festival di Sanremo 2023 inizia con l’inno d’Italia suonato dalla Banda dell’Aeronautica. Poco dopo entra Amadeus che presenta il Generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

Ore 20 – Ci siamo: tra 40 minuti inizierà la serata finale del Festival di Sanremo 2023. Seguitela con noi!

Ore 19,50 – La scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2023 prevede l’esibizione di tutti i cantanti in gara e alcuni ospiti come Gino Paoli, Ornella Vanoni, i Depeche Mode, Luisa Ranieri, Salmo sulla Nave Costa e Achille Lauro al Suzuki Stage. Inoltre Amadeus leggerà una lettera arrivata dal presidente ucraino Zelensky.

