Chi è Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023

Chi è Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023? Marco è una delle stelle della musica pop italiana, capace di riempire gli stadi, ha deciso quest’anno di tornare e rimettersi in gioco accettando di gareggiare al Festival, a dieci anni dal successo con L’essenziale. Una scelta azzeccatissima visto il trionfo avuto sin dalla prima serata. Sarebbe potuto essere un super ospite, ma Amadeus è stato bravo a convincerlo a partecipare in gara, con il brano Due vite.

Ma chi è Marco Mengoni, qual è la sua carriera, l’età, le canzoni, i dischi, la vita privata, il fidanzato o la fidanzata e Instagram? Classe 1988, è nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, il 25 dicembre. La svolta per la sua carriera è arrivata grazie a X Factor, di cui ha vinto la terza edizione. Diventato un’icona del pop italiano, ha collezionato un successo dopo l’altro. A soli 14 anni, si iscrive a una scuola di canto, dimostrando già un evidente talento. Inizia così a esibirsi in qualche locale della zona con un quintetto vocale. La sua carriera da solista parte dopo essersi trasferito all’età di 19 anni a Roma, per studiare Lingue all’università.

Non tutti sanno che da piccolo Marco Mengoni era piuttosto grasso, arrivando a pesare quasi 100 chili a 17 anni. La svolta arriva nel 2009, quando Mengoni partecipa ai casting di X-Factor e viene scelto da Morgan per far parte della sua squadra. Il giovane domina quell’edizione, vincendo la finale del talent show e aggiudicandosi un contratto discografico con la Sony, oltre che la partecipazione diretta al Festival di Sanremo.

Nel 2013 partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo, con il brano “L’essenziale”. Mengoni viene eletto vincitore del Festival nella categoria Big. In virtù di questo successo, rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2013, classificandosi settimo. Nello stesso anno pubblica il suo secondo album, “Pronto a correre”.

Nel 2015 Marco Mengoni, tra gennaio e novembre, pubblica altri due album: “Parole in circolo” e “Le cose che non ho”. All’interno dei due dischi, entrambi multiplatino, ci sono alcuni dei più grandi successi della sua carriera: Guerriero, Esseri umani, Io ti aspetto, Ti ho voluto bene veramente.

Il 30 novembre 2018, dopo 2 anni e mezzo, arriva il nuovo disco dell’artista. “Atlantico” è il frutto di un lungo viaggio compiuto da Mengoni e contiene dunque alcune contaminazioni legate alla musica di ciascuno dei Paesi visitati dal cantante. Gli ultimi due album riguardano il progetto Materia: Terra, la prima parte, nel 2021, e Pelle nel 2022. Ha inoltre fatto un tour sold out nella scorsa estate negli stadi. Ora il secondo trionfo a Sanremo 2023, a dieci anni dal successo al Festival con L’essenziale, con il brano Due vite.

Vita privata: fidanzato?

E la vita privata di Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023? Marco è molto riservato sulla sua vita privata, non ama le etichette. Mengoni infatti ama definirsi come un essere umano proprio come tutti gli altri. Non si hanno notizie certe su una sua possibile relazione, né con una fidanzata né con un ipotetico fidanzato. Molto legato alla sua famiglia, Marco ha ereditato lo spirito di iniziativa e la voglia di dare il massimo dal papà Fabrizio, che come ha dichiarato il cantante in numerose interviste, si è sempre fatto in quattro per tenere unita la famiglia. Dal nonno Sestilio invece arriva la passione per la cucina.

Molti si chiedono se sia fidanzato. Ma da questo punto di vista non abbiamo certezze, né si sanno esattamente suoi amori del passato. “Mi piace il mistero, mi piace giocare sull’ambiguità sessuale. Io prendo esempio da tantissimi artisti che su questo hanno costruito carriere intere, partendo da David Bowie fino al nostro Renato Zero. Bacio quando c’è tempo, forse quella delle medie è stata la mia unica vera fidanzata, ma da baci a stampo”, aveva dichiarato tempo fa.

“La mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”, ha aggiunto Marco Mengoni al Corriere della Sera.