Sanremo 2023, conferenza stampa di Amadeus del 7 febbraio: “Stasera presenti Mattarella e Benigni”

Sanremo 2023, conferenza stampa del 7 febbraio LIVE

Ore 12.50 – Amadeus precisa che Sergio Mattarella sarà tra il pubblico e non salirà sul palco dell’Ariston

Ore 12.42 – Amadeus sulle polemiche sollevate da Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia, che ha attaccato il cantante Rosa Chemical accusandolo di portare a Sanremo “sesso, amore poligamo e porno su OnlyFans” indicando tutto questo come “inopportuno”. “Non amo parlare di generi – ha detto il conduttore – non amo le etichette. Non voglio dire una cosa banale, ma parliamo di esseri umani. Ognuno può vivere la sua vita come crede, e può farlo pubblicamente. Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri. Ho sempre paura del moralismo, ci vuole educazione. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che esistono donne che amano donne e uomini che amano uomini. L’amore non deve essere etichettato. E questo va portato ovunque, con il massimo rispetto di tutti. Io educo i miei figli così, non li ho visti mai sconvolti. L’importante è che non si sconvolgano i genitori. Il problema vero è quello, perché devono spiegare un messaggio ai propri figli ed è importante che riescano a capirlo”

Ore 12.36 – Domanda per Chiara Ferragni su Paola Egonu che ha recentemente denunciato il razzismo subito: “L’odio fa sempre male, è sempre giusto parlarne. Non bisogna ascoltare le persone che ogni giorno cercano di lanciare odio addosso agli altri. Sui social si accetta che esporsi implichi essere insultati. Ma per me è importante non dare peso alle polemiche che si genereranno a prescindere da quello che faremo su quel palco”

Ore 12.28 – Amadeus fa un annuncio importante: “Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono molto emozionato, mi sembra importante sottolineare come la sua presenza testimonianze la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica. Non c’era modo migliore per celebrare il 75esimo anniversario della nostra costituzione. Avremo anche Roberto Benigni, sarà un piacere riabbracciarlo”.

Ore 12.23 – Amadeus saluta Chiara Ferragni: “Chiara è una ragazza fantastica, ha una grande serietà nel lavoro. Ha mostrato entusiasmo e solarità. Abbiamo incontrato non solo un’imprenditrice ma anche una bella persona. Stasera e sabato avremo una bella esperienza, che mi auguro sia per lei tra le migliori della sua carriera”

Ore 12.22 – Interviene Gianni Morandi: “Tutti conoscono Chiara da dentro un telefonino, ma ora tutti ti conosceranno e vedranno quanto sei straordinario. Sono tutti molto sorpresi del tuo modo di presentarti, simpatica con tutti e professionista al massimo. Sempre dieci minuti in anticipo . Ho provato a farti cantare ma hai detto di no”

Ore 12.21 – Chiara Ferragni prende la parola: “Cercherò di portare me stessa, si vedrà la mia ansia. Ho delle persone con me sul palco che mi hanno fatto sentire molto accolta, sia Amadeus sia Gianni”

Ore 12.19 – Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, dà il benvenuto a Chiara Ferragni: “Icona dei giovanissimi che Amadeus ha portato davanti alla tv generalista, ci sono tante ragazze che non vedono l’ora di vederla su quel palco”. Poi su Gianni Morandi: “Persona di enorme spessore, ha fatto un lavoro di grande perizia musicale, guardando tutti i cantanti abbiamo una grande completezza espressiva. Parliamo a tutti, questo spettacolo sarà democratico, con linguaggi diversi”

Ore 12.15 – Interviene il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Stasera entriamo nella fase iniziale, saranno molti gli uomini impegnati per tenere tutto sotto controllo. Ringrazio il prefetto e il questore. Stasera saranno i 20 anni dell’orchestra sinfonica sul palco dell’Ariston “

Ore 12.00 – Cominciata la conferenza stampa, parla la presidente della Rai Marinella Soldi: “Bellissimo trovarci in un’atmosfera di libertà e gioia, ringrazio chi ha reso grande il Festival”

Ore 11.55 – Alla conferenza interverranno: Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time; Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Federica Lentini, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Amadeus, Direttore Artistico Festival Sanremo; Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Ore 11 – Manca poco all’inizio della conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio al teatro Ariston e in onda su Rai 1. Seguitela con noi!

Conduttori

Il Festival di Sanremo 2023 sarà condotto, per la quarta volta consecutiva, da Amadeus. Al suo fianco quattro co-conduttrici. Nella prima serata e nella finale dell’11 febbraio ci sarà Chiara Ferragni, nella seconda sera Francesca Fagnani, nella terza Paola Egonu e nella quarta Chiara Francini. Ricapitolando:

Martedì 7 febbraio 2023: Chiara Ferragni

Mercoledì 8 febbraio 2023: Francesca Fagnani

Giovedì 9 febbraio 2023: Paola Egonu

Venerdì 10 febbraio 2023: Chiara Francini

Sabato 11 febbraio 2023: Chiara Ferragni

Con Amadeus ci sarà sempre un co-conduttore d’eccezione: Gianni Morandi.

Streaming e tv

Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? L’incontro con la stampa verrà trasmesso dalle ore 11,30 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.