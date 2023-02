Sanremo 2023: come votare per le mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Come votare per le mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Gli organizzatori di Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno deciso di lanciare un sondaggio online per scegliere le prossime mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Sondaggio che è stato annunciato durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus e Gianni Morandi.

Ci sono state due votazioni pubbliche in precedenza a Sanremo: nel 2021 è stato chiesto agli spettatori di scegliere il logo ufficiale e lo scorso anno è stata selezionata la canzone di Milano Cortina 2026. Questa volta il pubblico darà la propria opinione sulle proposte presentate dalle scuole per le mascotte dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

I due disegni finali sono stati selezionati al termine di un contest tra istituti scolastici nazionali, lanciato nel 2022 da Milano Cortina 2026, in collaborazione col Ministero dell’Istruzione. Bambine e bambini di ogni parte d’Italia sono stati chiamati a partecipare al processo creativo che si cela nella creazione delle mascotte, con circa 1.600 bozze e disegni proposti.

Da mercoledì sera, i telespettatori avranno la possibilità di votare i loro due progetti preferiti sul sito web di Milano Cortina: saranno utilizzati come ispirazione per le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, che saranno svelate entro la fine del 2023. Qui puoi vedere quali sono state le mascotte Olimpiche nel corso degli anni.

Nel corso della serata del Festival di Sanremo 2023 Amadeus ha mostrato le prime due mascotte (abbinate a lui) delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026 e a seguire ha mostrato la altre due mascottes (abbinate a Gianni). Quindi lo start alle votazioni. Chi vincerà?

