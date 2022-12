Sanremo 2023, l’annuncio dei Big in gara di Amadeus al Tg1 in streaming e diretta tv: dove vedere

Dove vedere in diretta tv e in streaming l’annuncio dei cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2023 da parte di Amadeus? Il conduttore e direttore artistico presenta l’elenco con i nomi dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023 nel corso del Tg1 delle 13.30 di oggi, domenica 4 dicembre 2022. Si tratta quindi del primo passo ufficiale che ci avvicina alla nuova edizione del Festival. A questi andranno poi aggiunti i vincitori di Sanremo Giovani, che andranno direttamente tra i Big (Campioni). Ma dove vedere l’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2023 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

L’appuntamento è per oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 13.30 su Rai 1, all’interno dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Si conferma e si rinnova dunque il legame tra il conduttore del Festival e il telegiornale. L’edizione è quella dell’ora di pranzo, le 13.30, visto che quella serale va in onda in forma ridotta alle 19.30 per lasciare poi spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre, 101 di Sky.

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus dei Big in gara al Tg1 in streaming live

Se non siete a casa, potete seguire l’elenco dei nomi dei cantanti Big in gara a Sanremo 2023 da parte di Amadeus al Tg1 in streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile per pc, smartphone e tablet. Vi basterà selezionare la diretta di Rai 1. Potete anche recuperare l’edizione del Tg1 delle 13.30 di oggi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

“Ringrazio Rai 1, ma ringrazio anche la discografia, probabilmente capiscono che io ci metto tanta dedizione e scelgo con tanta onestà, perché scelgo pensando a cosa possa piacere al pubblico e partendo dai giovani, quindi trovo tanta collaborazione e fiducia. Ho sempre sognato di diventare presentatore e di condurre Sanremo, ma dato che non c’è una scuola per diventare presentatore sono partito dalla radio, passione che ho iniziato a coltivare fin dall’età di 16 anni”, ha detto nei giorni scorsi Amadeus.