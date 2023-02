Non è passata inosservata sui social una casualità avvenuta sul palco dell’Ariston nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 con la cantante Arisa e la violinista Laura Marzadori che hanno indossato lo stesso identico abito.

Sia la cantante, che si esibita in coppia con Gianluca Grignani sulle note di Destinazione Paradiso, che la violinista Marzadori, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, la quale ha accompagnato Lazza ed Emma, indossavano lo stesso tubino nero di pelle firmato dallo stilista Rick Owens.

È la prima volta, almeno negli ultimi anni, che lo stesso vestito viene indossato da due protagoniste del Festival di Sanremo nella stessa serata. Nei giorni scorsi, infatti, Andrea Delogu e Mara Sattei avevano indossato lo stesso abito, ma comunque a distanza di giorni l’una dall’altra.

I social si sono subito chiesti se si sia trattato di una pura casualità o di un errore degli stylist delle rispettive artiste. Casualità o errore, l’abito della “discordia” ha rischiato di creare comunque un “incidente diplomatico” sul palco dell’Ariston.

