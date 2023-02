Il duetto tra Gianluca Grignani e Arisa, andato in scena nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023, in onda nella serata di venerdì 10 febbraio, è già un cult sui social.

In un video circolato subito dopo l’esibizione dei due, infatti, si sente Arisa dire a Grignani: “Abbiamo fatto un casino Gianluca”.

Non è chiaro a cosa si riferisse alla cantata: se alla performance, non particolarmente brillante dei due, o a quello che era avvenuto poco prima.

Durante l’esibizione, infatti, Arisa e Gianluca Grignani sono scesi in platea. Grignani ha invitato sul palco alcune persone che si trovavano in prima fila, tra cui le conduttrici Eleonora Daniele e Serena Bortone, le quali hanno gentilmente rifiutato, mentre Arisa ha provato a far cantare Destinazione Paradiso, questo il brano interpretato dai due nel duetto, al direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che si è però rifiutato piuttosto imbarazzato.

