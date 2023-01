Sanremo 2023, Amadeus: “Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi insieme la seconda serata”

Nuovo annuncio di Amadeus in vista del Festival di Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora si è collegato con il TG1 oggi, domenica 8 gennaio 2023, intorno alle ore 13,45, per annunciare alcuni grandi ospiti che prenderanno parte alla seconda serata del Festival, in programma mercoledì 8 febbraio. Si tratta Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi (già co-conduttore) che “si esibiranno per la prima volta tutti insieme. Sarà la primissima volta. Faranno qualcosa di unico”, ha detto Amadeus visibilmente contento dell’accordo trovato con i tre artisti. Ama ha poi aggiunto che “a breve ci saranno altri annunci”.

Quando manca ormai poco meno di un mese all’inizio della gara canora, ecco quindi che inizia a delinearsi il quadro di tutti i protagonisti di questa edizione. All’appello, oltre ad altri ospiti, mancano le co-conduttrici o co-conduttori per due serate e magari qualche grande sorpresa…