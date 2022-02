Sanremo 2022, pubblico al Festival solo con Super Green Pass e capienza piena all’Ariston

Il pubblico al Festival di Sanremo 2022 ci sarà. Un’importante notizia e novità rispetto allo scorso anno, quando a causa del Covid il teatro Ariston, per la prima volta nella sua storia, è stato completamente vuoto. Un’edizione difficile quella portata avanti da Amadeus e Fiorello, senza poter contare dell’apporto e del calore del pubblico in platea. Per la 72esima edizione del Festival, al via il 1 febbraio 2022, il pubblico tornerà a riempire il teatro Ariston al 100%. Eppure ci saranno diverse regole da rispettare, perché la pandemia non è ancora finita, anzi nelle ultime settimane si è avuto ad un peggioramento della situazione a causa della variante Omicron, molto contagiosa.

Capienza del teatro al 100% con spettatori muniti di Super green pass, ma non sarà necessario il tampone. Questa in sintesi la decisione presa per garantire un Sanremo 2022 in sicurezza ma con il pubblico in sala. Tra le novità di questa edizione anche una nave in rada al largo della città ligure che servirà da studio televisivo. Sui protocolli sanitari da rispettare per il pubblico presente all’Ariston, il sindaco Alberto Biancheri ha dichiarato: “Si stanno compiendo tutte le valutazioni, come per la gestione dell’entrata del pubblico, affinché avvenga in massima sicurezza. E poi, per la gestione del red carpet e di tutto quello che si svolgerà al Palafiori e al Casinò. C’è la massima condivisione e disponibilità per un Festival in sicurezza, sicuramente in una situazione che è ancora delicata, ma rispettando tutte le norme, soprattutto avendo i vaccini e tutto il resto, si può fare spettacolo, si può fare un evento di questo tipo”.

La capienza del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022 sarà al 100%. Una bella differenza rispetto ad un anno fa quando fu completamente vuoto: “La capienza sarà al cento per cento e secondo le norme vigenti si entrerà con super green pass. Sul red carpet ci saranno tutti i varchi di controllo e di sicurezza, come avvenuto negli anni passati, quest’anno con maggiore attenzione sotto l’aspetto sanitario”. Il pubblico dunque dovrà avere il Super Green Pass, che si ottiene con la guarigione dal Covid o due dosi di vaccino.

“Gli addetti ai lavori saranno super controllati”, ha aggiunto il prefetto di Imperia, Armando Nanei, “le persone che accederanno al red carpet, per poi entrare all’Ariston, dovranno essere munite di Green Pass rafforzato, mascherina Ffp2 e di tutte le autorizzazioni previste. Per gli spettatori sarà sufficiente soltanto la certificazione verde, ma niente tampone. Faremo di tutto per evitare assembramenti, per accedere e uscire dal teatro ci saranno percorsi dedicati”.

Cantanti

Abbiamo visto il pubblico in sala al Festival di Sanremo 2022, ma chi sono i cantanti? Ecco l’elenco completo. Quest’anno non ci sarà la categoria Nuove Proposte, ma tutti saranno tra i Big. In totale sono 25 artisti.