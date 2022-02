Sanremo 2022, i social del Festival: profili Facebook, Twitter e Instagram

Quali sono i profili social ufficiali del Festival di Sanremo 2022 (Facebook, Twitter e Instagram)? La 72esima edizione, in onda su Rai 1 dal 1 al 5 febbraio, sarà condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus. In tutto 25 cantanti in gara, che si sfideranno per la vittoria finale. Non ci sarà la categoria delle Nuove Proposte, ma tutti si sfideranno in un’unica categoria. Come sempre i social in una manifestazione così importante sono fondamentali per seguire tutto in tempo reale, comprese immagini del backstage, interviste ai protagonisti e retroscena. Insomma, tutti i fan del Festival, soprattutto i più giovani, non possono non tenersi aggiornati sui social di Sanremo 2022. Ecco i profili ufficiali.

Cantanti

Abbiamo visto i canali social (Facebook, Twitter e Instagram) del Festival di Sanremo 2022, ma quali sono i cantanti in gara e le rispettive canzoni? Eccoli: