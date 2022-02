Sanremo 2022, gli abiti dei Maneskin ospiti al Festival: stilista, look

Sanremo 2022, gli abiti dei Maneskin ospiti al Festival: look, stilista, vestiti

Quali sono gli abiti (vestiti) dei Maneskin ospiti oggi al Festival di Sanremo 2022 dopo la vittoria dello scorso anno? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look della band per la serata su Rai 1:

Stilista

Qual è lo stilista dei Maneskin al Festival di Sanremo 2022? A vestire i giovani romani nella scorsa edizione è stata la casa di moda Etro. I look della band hanno unito i simboli dello stile Etro con il mood rock di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che solitamente amano stupire il pubblico con i loro outfit fuori dagli schemi, capaci di celebrare la libertà d’espressione e una visione genderless della moda. Lo faranno anche stasera?

Conduttori

Abbiamo visto l’abito (look e vestiti) dei Maneskin per la serata di oggi del Festival di Sanremo 2022, ma quali sono i conduttori dello show? Alla conduzione e direzione artistica del Festival: Amadeus. Il presentatore, come già avvenuto lo scorso anno, sarà affiancato ogni serata da alcune co-conduttrici come Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Salerno.