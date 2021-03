Sanremo 2021: il testo di Prima di andare via, la canzone cantata da Noemi con Neffa

PRIMA DI ANDARE VIA TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Noemi con Neffa canterà (cover) la canzone “Prima di andare via” di Neffa. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Prima di andare via

Spero che balli un po’

Con me

Sopra la musica

Ora il tuo corpo si

Muove

Può essere l’ultima

Buona occasione per me

Di redenzione insieme a te

Niente distanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po’ troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos’è che ti direi

Prima di andare via

Spero che resti un po’

Con me

Solo un momento sai

Ora che la notte

Corre

Può essere l’ultima

Buona occasione per me

Di redenzione insieme a te

Niente distanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po’ troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos’è che ti direi

Cos’è che ti direi

Prima di andare via

Solo un momento sai

Può essere l’ultima

Buona occasione per me

E sento che è possibile

Niente sostanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po’ troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos’è che ti direi

Eh eh, eh eh

Se tu resti qui con me

Eh eh, eh eh

Prima di andare via

Se tu resti qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Prima di andare via, la cover cantata da Noemi con Neffa al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

