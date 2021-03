Sanremo 2021: il testo di Non è per sempre, la canzone cantata da lo Stato Sociale con Sergio Rubini

NON È PER SEMPRE TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo canteranno (cover) la canzone “Non è per sempre” degli Afterhours. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Dici che i tuoi fiori

Si sono rovinati

Non hai abilità

Questa nazione è brutta

Ti fa sentire asciutta

Senza volontà

E gioca a fare Dio

Manipolando il tuo DNA

Così se vuoi cambiare

Invece resti uguale

Per l’eternità

Ma non c’è niente

Che sia per sempre

Perciò se è da un po’

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Puoi finger bene

Ma so che hai fame

Tutto è efficacia

E razionalità

Niente può stupire

E non è certo il tempo

Quello che ti invecchia

E ti fa morire

Ma tu rifiuti di ascoltare

Ogni segnale che ti può cambiare

Perché ti fa paura

Quello che succederà

Se poi ti senti uguale

Ma non c’è niente

Che sia per sempre

Perciò se è da un po’

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Sai finger bene

Ma so che hai fame

Non è niente

Non è per sempre

È troppo ormai

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Non è niente

Non è per sempre

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Non è per sempre, la cover cantata da Lo Stato Sociale con Sergio Rubini al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

