Sanremo 2021: il testo di Insieme a te non ci sto più, la canzone cantata da Malika Ayane

INSIEME A TE NON CI STO PIÙ TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Malika Ayane canterà (cover) la canzone “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Insieme a te non ci sto più

Guardo le nuvole lassù

Cercavo in te

Le tenerezze che non ho

La comprensione che non so

Trovare in questo mondo stupido

Quella persona non sei più

Quella persona non sei tu

Finisce qua

Chi se ne va che male fa?

Io trascino negli occhi

Dei torrenti di acqua chiara

Dove io berrò

Io cerco boschi per me

E vallate col sole

Più caldo di te

Insieme a te non ci sto più

Guardo le nuvole lassù

E quando andrò

Devi sorridermi se puoi

Non sarà facile ma sai

Si muore un po per poter vivere

Arrivederci amore ciao

Le nubi sono già più in là

Finisce qua

Chi se ne va che male fa?

E quando andrò

Devi sorridermi se puoi

Non sarà facile ma sai

Si muore un po per poter vivere

Arrivederci amore ciao

Le nubi sono già più in là

Arrivederci amore ciao

Le nubi sono già più in là

Finisce qua-a-a-a

Arrivederci amore ciao

Arrivederci amore

Ciao

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Insieme a te non ci sto più, la cover cantata da Malika Ayane al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

