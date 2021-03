Sanremo 2021, la scaletta della serata finale del Festival

Qual è la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2021, in programma oggi – sabato 6 marzo – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera vedremo tutti i cantanti in gara; i co-conduttori e co-conduttrici; e gli ospiti, fissi e non. Ma vediamo insieme la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2021.

La scaletta

La quinta e ultima serata (la finale) prevede l’esibizione di tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. La media tra le percentuali di voto ottenute nella serata finale e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Quindi verranno riproposte dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) le tre canzoni che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato: per questa ultima fase le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il risultato di quest’ultima votazione determinerà il podio: verranno proclamate la seconda e la terza classificata e l’artista che avrà ottenuto più preferenze sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2021. Ecco la lista dei big con le loro canzoni (non è l’ordine di uscita):

Aiello con Vegas Jones: “Gianna” (Rino Gaetano)

Annalisa: “La musica è finita” (Ornella Vanoni)

Arisa con Michele Bravi: “Quando” (Pino Daniele)

Bugo feat Pinguini Tattici Nucleari: “Un’avventura” (Lucio Battisti)

Colapesce Dimartino: “Povera Patria” (Franco Battiato)

Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass: “Il mio canto libero” (Lucio Battisti)

Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra: “Caruso” (Lucio Dalla)

Extraliscio feat Davide Toffolo con Peter Pichler: Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri)

Fasma con Nesli: “La fine” (Nesli)

Francesco Renga con Casadilego: “Una ragione di più” (Ornella Vanoni)

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci: “Penso positivo” (Jovanotti)

Gaia con Lous and The Yakuza: “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco)

Ghemon con Neri per caso: Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole”

Gio Evan con I cantanti di The Voice Senior: “Gli anni” (883)

Irama: “Cyrano” (Francesco Guccini)

La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore: “Splendido Splendente” (Donatella Rettore)

Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i Lavoratori dello Spettacolo: “Non è per sempre” (Afterhours)

Madame: “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano)

Malika: “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli)

Maneskin con Manuel Agnelli: “Amandoti” (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti)

Max Gazzè con M.M.B.: “Del Mondo” (Csi di Giovanni Lindo Ferretti)

Francesca Michielin e Fedez: Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)

Noemi con Neffa: “Prima di andare via” (Neffa)

Orietta Berti con Le Deva: “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo)

Random con The Kolors: “Ragazzo fortunato” (Jovanotti)

Willie Peyote con Samuele Bersani: “Giudizi Universali” (Samuele Bersani)

Sanremo 2021, scaletta: gli ospiti della quarta serata

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 prevede anche alcuni ospiti come: Serena Rossi, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Tecla, Dardust, Fogli, Zarrillo e Vallesi.

Streaming e tv

Dove vedere la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? La quarta puntata, come detto, andrà in onda oggi – 6 marzo – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

