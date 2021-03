Sanremo 2021, i favoriti per la vittoria finale: le quote dei bookmakers

Chi sono i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2021? Quali le quote dei bookmakers? Inizia la gara e come da tradizione non mancano le scommesse e i pronostici su chi vincerà questa 71esima edizione della popolare kermesse. Un Sanremo sicuramente atipico e che passerà alla storia, per essere il primo (e speriamo l’unico) in epoca Covid. In tutto 26 cantanti nella Categoria Big e otto giovani per le Nuove Proposte. Chi sarà il vincitore di Sanremo 2021? Diamo un’occhiata alle quote e ai favoriti secondo gli scommettitori.

Tra i papabili vincitori la coppia Fedez e Francesca Michielin, che negli anni hanno sfornato successi da milioni di visualizzazioni come Cigno nero e Magnifico. Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, portano il brano Chiamami per nome. Per la Snai e Sisal la loro quota è 7.50, mentre per Eurobet 8.

Quote basse anche per un altro duo di Sanremo 2021, meno conosciuto dal grande pubblico, ovvero quello formato da Dimartino e Colapesce con Musica leggerissima. Sono quotati appena a 6 per Snai ed Eurobet, 5 per Sisal. Saranno loro i vincitori? Tra i favoriti anche la band dei Maneskin, amatissimi dai più giovani. Il gruppo, uscito da X Factor, propone la canzone Zitti e buoni: 6 per Sisal, 7,50 per Snai, 8 per Eurobet.

Un po’ più staccati da questo terzetto troviamo Coma_Cose, Madame, Max Gazzè e Willie Peyote, tra 8 e 12 secondo le quote dei principali bookmakers. Molto più lontane dalle posizioni da podio alcune voci ormai di casa di Sanremo come quelle di Malika Ayanne (17,00), Noemi e Arisa – a circa 20 volte la posta – e Francesco Renga a 40,00. Cambi in quota anche per il nutrito gruppo formato da ex concorrenti di “Amici”, con Irama che sale a 15,00, Annalisa e Gaia a 20,00, e Random che va dai 25,00 di Eurobet ai 50 di Sisal. La cantante meno favorita secondo gli scommettitori in questo Sanremo 2021 è Orietta Berti, che porta un brano decisamente della tradizione: 66 secondo Sisal, 75 per Snai, addirittura 101 per Eurobet.

Infine quotazioni variabili anche per per la sezione Premio della Critica – intitolato all’indimenticata Mia Martini – che vede Willie Peyote ancora favorito a 3,50, seguito da Bugo a 4,00. Anche in questo caso la meno favorita è Orietta Berti. Ma come sempre sarà poi il palco e il giudizio delle varie giurie e del televoto a decretare il vincitore e la classifica del Festival di Sanremo 2021.

Regolamento

Abbiamo visto le quote e i favoriti secondo gli scommettitori e i bookmakers del Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento? Chi vota nel corso delle cinque serate? Tra le novità che il direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai 1, ha introdotto, la prima riguarda la serata del giovedì che quest’anno sarà dedicata alla “Canzone d’autore”, poi il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate, infine l’eliminazione della “sfida diretta” nella gara tra le “Nuove Proposte”. Le “canzoni d’autore” che gli artisti Big saranno chiamati ad interpretare, potranno essere scelte all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. In questa serata gli artisti in gara, che potranno esibirsi da soli o con ospiti, saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big.

Nelle prime 2 serate, martedì e mercoledì, oltre alla Giuria Demoscopica viene reintrodotto il Televoto. Venerdì 5 marzo, entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Qui il regolamento completo

