Quali sono i cantanti favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2021? Ormai, siamo entrati in clima Sanremo e anche i bookmaker si stanno dando da fare con le quote. Manca poco meno di un mese al Festival targato Amadeus e si inizia a parlare di favoriti. Per la vittoria della kermesse canora non sembrano esserci dubbi: Francesca Michielin e Fedez sono in testa dati a 4,00. Secondi i Maneskin a 6.00; terzo posto a 9,00 per Aiello, Annalisa e La Rappresentante di lista; poi Irama, Ermal Meta e Gio Evan a 10,00.

Per quanto riguarda gli altri cantanti in gara: Arisa, Fulminacci, Madame, Malika Ayane, Noemi e Random a 14; Max Gazzè e Lo Stato Sociale a 15,00; Gaia a 18,00; Francesco Renga a 25,00; Extraliscio, Coma Cose e Ghemon a 30 volte la posta; Orietta Berti chiude la lavagna a 70 volte la posta.

Gli analisti di Stanleybet.it hanno poi studiato le opzioni anche per le altre categorie a partire dal Premio della Critica che vede vincitore Willie Peyote. Il cantautore rapper debutterà a Sanremo 2021 col brano “Mai dire mai (La locura) e vale 5 volte la posta, seguito da Bugo a 6,00. Per lui però i bookmaker vedono anche l’ultimo posto a 4,50 dopo Orietta Berti a 2,75.

Quando va in onda

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2021? La messa in onda del programma è prevista dal 2 al 6 marzo 2021 alle ore 20,35 su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.it.

